El informe reservado que genera esperanza sobre el futuro de Vaca Muerta en Mendoza

En la superficie es un paisaje desolado, rodeado de volcanes, con la Cordillera como límite. En el extremo sur de Mendoza, en Malargüe, la vida cotidiana es áspera. Lejos del acceso a servicios, sin caminos y con el pesado viento patagónico que sopla con frecuencia. Más de 1500 metros bajo la superficie está el tesoro deseado: la formación Vaca Muerta, la meca energética de Argentina que concentra enormes reservas de petróleo y gas. Del otro lado del río Grande y también el Colorado hay actividad incesante. El Norte de la formación aún está casi virgen, pero los estudios técnicos realizados en la zona marcan un futuro que puede ser distinto para que la frontera de explotación de Vaca Muerta se expanda.

Las investigaciones realizadas por la Dirección de Hidrocarburos en base a información de YPF y también los trabajos del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas marcan que hay un área de 800 kilómetros cuadrados en la lengua mendocina de Vaca Muerta que tienen un fuerte potencial para ser explotados. En esa zona YPF tiene intereses, ya hizo el primer avance exploratorio y se espera la segunda fase en el área CNVII. Pero la zona de interés llega a las áreas Cañadón Amarillo y Payún Oeste, que también están concesionadas y podrían tener buenos resultados en el futuro.

El informe al que accedió MDZ, que ahonda en una enorme cantidad de datos técnicos, determina que "la zona con potencial para la explotación de Vaca Muerta podría expandirse en aproximadamente 145 km² en Payún Oeste y 400 km² en Cañadón Amarillo, sumando a los 300 km² de las áreas previamente delineadas por YPF en (las áreas) CNVIIA y Paso de las Bardas Norte". Esos 845 km2 es igual a 15 ciudades de Mendoza o 5 veces la superficie de Guaymallén. El IAPG había determinado un área de interés similar: " De este modo, se concluye que la interpretación regional realizada resultó en la ampliación de las potenciales fronteras exploratorias de la Fm. Vaca Muerta, revalorizando una amplia zona en el margen norte del río Colorado, la cual abarca un área de más de 800 km2, dentro de la provincia de Mendoza", determinó ese estudio.

Los datos son alentadores. La posible expansión de la zona explotable de Vaca Muerta, en base a esos datos, alientan a dos empresas que tienen concesiones allí. Una de ellas es la nueva empresa de "", ex CEO de YPF. Se trata de Tango, la petrolera que tomó los activos de Aconcagua Energía tras los problemas financieros. Tango tiene áreas convencionales en el Valle de Uco y el Sur, así como en Neuquén. Pero Giuliano tiene en mente avanzar hacia el no convencional. Fue él quien desarrollo en YPF gran parte de esa estrategia y mantiene vínculos con Miguel Galuccio, de Vista Energía y también ex CEO de YPF. Tango heredó el área Payún Oeste, cuya concesión fue otorgada a Aconcagua con el compromiso de sondear la posibilidad de realizar exploración no convencional. Los datos preliminares son alentadores. Hay, claro, una barrera económica y financiera para desarrollar un plan en el área: Tanto es una empresa junior y avanzar en el no convencional requiere otra escala. Contactos, igual, no le faltan.

En el caso de Cañadón Amarillo el desarrollo puede ser más rápido. El área fue una de las vendidas por YPF en el plan Andes y el contrato incluyó cláusulas que obligaban a invertir en Vaca Muerta. La empresa Quintana ya comenzó con los trabajos técnicos previos para perforar. El compromiso de inversión, firmado tras la extensión de la concesión, es de 44 millones de dólares en no convencional. El primer pozo se haría en 2027, aunque buscan adelantarlo. En el mismo plan se incluye 8 pozos horizontales y un posterior plan de desarrollo no convencional. Una de las particularidades es que el área se superpone con el interés minero de Potasio Río Colorado. En la previa había una zona de exclusión. En los contratos se habilitaron las dos actividades y la Provincia mediaría en caso de que haya choque de intereses.