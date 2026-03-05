El informe reservado que genera esperanza sobre el futuro de Vaca Muerta en Mendoza
Un estudio técnico del Gobierno indica que hay una zona de interés que abarca tres áreas petroleras y más de 800km2 de superficie. Las empresas que tienen las concesiones y qué puede pasar.
En la superficie es un paisaje desolado, rodeado de volcanes, con la Cordillera como límite. En el extremo sur de Mendoza, en Malargüe, la vida cotidiana es áspera. Lejos del acceso a servicios, sin caminos y con el pesado viento patagónico que sopla con frecuencia. Más de 1500 metros bajo la superficie está el tesoro deseado: la formación Vaca Muerta, la meca energética de Argentina que concentra enormes reservas de petróleo y gas. Del otro lado del río Grande y también el Colorado hay actividad incesante. El Norte de la formación aún está casi virgen, pero los estudios técnicos realizados en la zona marcan un futuro que puede ser distinto para que la frontera de explotación de Vaca Muerta se expanda.
Las investigaciones realizadas por la Dirección de Hidrocarburos en base a información de YPF y también los trabajos del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas marcan que hay un área de 800 kilómetros cuadrados en la lengua mendocina de Vaca Muerta que tienen un fuerte potencial para ser explotados. En esa zona YPF tiene intereses, ya hizo el primer avance exploratorio y se espera la segunda fase en el área CNVII. Pero la zona de interés llega a las áreas Cañadón Amarillo y Payún Oeste, que también están concesionadas y podrían tener buenos resultados en el futuro.
El informe al que accedió MDZ, que ahonda en una enorme cantidad de datos técnicos, determina que "la zona con potencial para la explotación de Vaca Muerta podría expandirse en aproximadamente 145 km² en Payún Oeste y 400 km² en Cañadón Amarillo, sumando a los 300 km² de las áreas previamente delineadas por YPF en (las áreas) CNVIIA y Paso de las Bardas Norte". Esos 845 km2 es igual a 15 ciudades de Mendoza o 5 veces la superficie de Guaymallén. El IAPG había determinado un área de interés similar: " De este modo, se concluye que la interpretación regional realizada resultó en la ampliación de las potenciales fronteras exploratorias de la Fm. Vaca Muerta, revalorizando una amplia zona en el margen norte del río Colorado, la cual abarca un área de más de 800 km2, dentro de la provincia de Mendoza", determinó ese estudio.
Los datos son alentadores. La posible expansión de la zona explotable de Vaca Muerta, en base a esos datos, alientan a dos empresas que tienen concesiones allí. Una de ellas es la nueva empresa de "", ex CEO de YPF. Se trata de Tango, la petrolera que tomó los activos de Aconcagua Energía tras los problemas financieros. Tango tiene áreas convencionales en el Valle de Uco y el Sur, así como en Neuquén. Pero Giuliano tiene en mente avanzar hacia el no convencional. Fue él quien desarrollo en YPF gran parte de esa estrategia y mantiene vínculos con Miguel Galuccio, de Vista Energía y también ex CEO de YPF. Tango heredó el área Payún Oeste, cuya concesión fue otorgada a Aconcagua con el compromiso de sondear la posibilidad de realizar exploración no convencional. Los datos preliminares son alentadores. Hay, claro, una barrera económica y financiera para desarrollar un plan en el área: Tanto es una empresa junior y avanzar en el no convencional requiere otra escala. Contactos, igual, no le faltan.
En el caso de Cañadón Amarillo el desarrollo puede ser más rápido. El área fue una de las vendidas por YPF en el plan Andes y el contrato incluyó cláusulas que obligaban a invertir en Vaca Muerta. La empresa Quintana ya comenzó con los trabajos técnicos previos para perforar. El compromiso de inversión, firmado tras la extensión de la concesión, es de 44 millones de dólares en no convencional. El primer pozo se haría en 2027, aunque buscan adelantarlo. En el mismo plan se incluye 8 pozos horizontales y un posterior plan de desarrollo no convencional. Una de las particularidades es que el área se superpone con el interés minero de Potasio Río Colorado. En la previa había una zona de exclusión. En los contratos se habilitaron las dos actividades y la Provincia mediaría en caso de que haya choque de intereses.
Un antecedente desconocido
Malargüe tiene una larga historia petrolera en producción convencional y también usando técnicas más complejas. En Llancanelo, por ejemplo, se extrae petróleo extra pesado con un sistema sofisticado para "calentar" el crudo y poder hacerlo extraíble. En Chachahuén, una de las áreas más productivas, se hace recuperación terciaria con inyección de polímeros. Hay, incluso, algunos casos de avance sobre Vaca Muerta. "El primer pozo dirigido a estudiar y evaluar la formación Vaca Muerta en el sur de Mendoza, y que cuenta con antecedentes de producción, es el pozo La Fija.x-1. Este pozo, ubicado en el área de Payún Oeste fue perforado de manera vertical en 2011. Durante su vida útil, se llevaron a cabo varias estimulaciones hidráulicas que permitieron su producción durante varios años", describe el informe al que accedió MDZ. Payún Oeste es el área que hoy está a cargo de Tango.
En 2023 YPF avanzó con el plan oficial de exploración no convencional en Mendoza con dos pozos. En el pozo CNVII-A se realizaron 13 etapas de fractura hidráulica a lo largo de una rama horizontal de 1.074metros. "Como resultado, se obtuvo un caudal de petróleo de 49 m³/día y un caudal de gas de 65,000 m³/día", dice el estudio. La producción de ese pozo se sigue día a día, pues es donde busca profundizar los trabajos en la segunda parte de la prueba piloto. En el otro pozo, Paso de las Bardas Norte, se perforó una rama horizontal de 1.059 metros y se completaron 12 etapas de fractura hidráulica. Según los datos oficiales "los ensayos indicaron un caudal de petróleo de 34.21 m³/día y un caudal de gas de 8,400 m³/día".
La superficie total de la formación Vaca Muerta que avanza sobre Mendoza es enorme, pero no todo tiene potencial explotable. Por ahora los estudios marcan como relevante una zona que ronda los 800 kilómetros cuadrados. “A pesar de los riesgos geológicos asociados, esta ampliación del conocimiento y, en consecuencia, de la zona explotable de Vaca Muerta es de gran interés para la provincia de Mendoza. La provincia enfrenta un desafío importante debido al declive de sus yacimientos convencionales maduros y a los altos cortes de agua. La explotación de recursos no convencionales podría contribuir significativamente a la incorporación de nuevas reservas, así como a revertir el declino productivo de la región”, concluye el informe. En paralelo está el desafío de la infraestructura: caminos, energía, mano de obra y equipos. Para acceder a las áreas hay que ir por Rincón de los Sauces, en Neuquén, desde donde también viene la logística.