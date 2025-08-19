Al mejor postor: un banco subasta autos y camionetas desde los $700.000

El Banco Ciudad realizará una subasta imperdible. Los rodados, sus precios iniciales y la modalidad del remate.

Este martes se confirmó que el Banco Ciudad y el Banco Provincia, en conjunto, lanzaron una nueva edición de una subasta de sus vehículos. Se trata de una oportunidad única para aquellas personas que sean o no clientes de esas entidades bancarias.

El remate se realizará el próximo miércoles 20 de agosto y el horario comprende la franja que va desde las 11 hasta las 17.20 según se informó en el sitio del Banco Ciudad. Para conocer detalles sobre la participación, hay que acceder con usuario y contraseña propio de la entidad bancaria.

Para esta ocasión, se ofrecerán 38 autos distintos entre los que figuran distintas marcas y modelos. Los participantes de la subasta ya pudieron verlos personalmente hasta este martes y buscarán hacer la mejor y más conveniente oferta del remate para quedarse con el rodado.

Los precios que más sorprendieron son los más bajos, ya que la base se estableció en $700.000 en un caso particular; aunque la mayoría de los vehículos comienzan en un valor de los 3,3 millones de pesos. Este remate puede significar una alternativa inigualable para los interesados ante el incremento en los precios de los autos en la actualidad.

Screenshot (1) Los precios en la subasta de autos del Banco Ciudad. Qué tipo de autos se podrán ver en la subasta Los participantes de la subasta ya conocen en detalle a los modelos que se van a subastar y también su origen, al igual que su precio. Para consultar la lista definitiva hay que acceder al siguiente link o sino verificar algunos ejemplos de oferta: