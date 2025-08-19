Anmat descartó la presencia de gusanos en el puré de tomate y aseguran que son brotes

La polémica por el supuesto lote de tomate triturado sumó un capítulo. Ahora, la Anmat aseguró que no hay gusanos en las cajas de puré y que se trata de brotes o germinaciones de las semillas de tomate y que el consumo del mismo no es un riesgo sanitario.

Esta tarde, la Anmat emitió un comunicado en el que aseguraron que el consumo del puré de tomate de Marolio no representa ningún riesgo para la salud de las personas porque se descartó la presencia de microstomum sp en el producto.

De todas formas, la empresa informó que se encuentra retirando preventivamente del mercado el lote en cuestión y coordinando acciones con la Autoridad Sanitaria de la provincia de Mendoza donde se elabora el producto.

La presencia de brotes o germinaciones de semillas de tomate la confirmó la autoridad sanitaria de Mendoza, donde se elabora el tomate triturado.

La Anmat advirtió sobre el lote L25114 de tomate triturado, con vto. en abril de 2027.

Mendoza puso a disposición de Anmat , los informes de trazabilidad sobre el producto: Tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio , Peso Neto 500g, RNPA N° 13-061695, Lote L25114 - Vto. ABR 2027, elaborado por MAROLIO SA, Empedrado 2571 Ciudad Autónoma de Buenos Aires - RNE N° 13010369 - Producto de Mendoza

“En el mismo, se informa que a partir de la observación a través de la lupa estereoscópica binocular con aumento 2X, se observan brotes o germinaciones de color blanco, de superficie lisa y homogénea que salen de las semillas del tomate, descartando la presencia de microstomum sp”, infomaron desde Anmat.

“A partir de este resultado se infiere que los hallazgos detectados por el municipio de Rojas se corresponden con la presencia de germen crecido de semillas de tomate, lo cual no representa un riesgo sanitario para aquellos que consuman o tengan en su poder el producto”, agregaron.

La advertencia de Anmat

Ayer, la Anmat advirtió de forma preventiva sobre un lote de tomate triturado de Marolio con la supuesta presencia -a simple vista- de gusanos que podrían ser microstomum sp.

La denuncia nació en familias del municipio de Rojas de la provincia de Buenos Aires que habían recibido el producto a través de los bolsones de mercadería de las escuelas.

En ese momento, Anmat recomendó abstenerse de consumir el producto y a no vender el lote señalado.