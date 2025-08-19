Yaguareté en peligro: el nacimiento de una cría en Chaco y una histórica condena en Formosa

El avistaje fue realizado por los guías Pablo Luna y Darío Soraire en un recorrido por el río Bermejo, donde fotografiaron al yaguareté Nalá, una de las cuatro hembras liberadas en la región (las otras son Keraná, Miní y Quiyoc, todas monitoreadas con collares de seguimiento satelital), junto a un cachorro de aproximadamente cinco meses.

Allí residen tres machos silvestres, Qaramtá, Tewuk y Tañhi Wuk, que también están siendo monitoreados dentro del proyecto de suplementación de yaguareté (Panthera onca) que implementa la Administración de Parques Nacionales junto a la Fundación Rewilding Argentina.

El objetivo es recuperar la funcionalidad ecológica del ecosistema del bosque chaqueño es incrementar la población de la especie, declaró Monumento Natural a nivel nacional. “Estos acontecimientos constituyen grandes avances para la conservación del yaguareté en la región chaqueña, en tanto señales clave hacia la recuperación gracias a la reproducción de individuos para profundizar su conocimiento y diseñar medidas de manejo que se ajusten a sus necesidades”, se especificó en la página web.

El Juzgado Federal Nº1 de Formosa condenó a cuatro cazadores furtivos a dos años de prisión efectiva por matar un yaguareté . El hecho ocurrió en julio de 2024, en la localidad de Estanislao del Campo, y generó un repudio social masivo. Los hombres mataron, descuartizaron y comieron el animal declarado Monumento Histórico, en peligro crítico de extinción.

El fallo fue dictado por el juez Pablo Morán. En tanto que el juicio abreviado fue impulsado por el Ministerio Público Fiscal, la Administración de Parques Nacionales y la Fundación Red Yaguareté. Los condenados son Viterman Ponce de León, Walter Hugo Ponce de León, Claudio Hugo Cisneros y Máximo Cisneros. Tras conocer la sentencia, fueron detenidos para iniciar el cumplimiento inmediato de su pena.

El caso se desarrolló entre junio y julio de 2024, entre Ibarreta y Estanislao del Campo, en el Oeste formoseño. Todo comenzó con la desaparición de una vaca lechera propiedad de Máximo Cisneros. Él solicitó ayuda a los otros tres acusados, quienes trabajaban en la zona realizando limpieza de alambrados. Durante la búsqueda, encontraron al yaguareté junto al animal muerto.

Los acusados aseguraron que los perros atacaron al felino. “Nos empezó a atacar. Mató dos perros. Los trituró”, relató Viterman Ponce de León. Fue entonces cuando Claudio Hugo Cisneros le disparó, lo carnearon y cocinaron. Las fotos con el cadáver se difundieron en redes sociales y la piel nunca apareció, presumiéndose su venta.

La denuncia llegó a la Subcomisión Chaqueña para la Conservación del Yaguareté gracias a las imágenes. “Estaban en una actitud de caza, iban con armas y perros. El yaguareté no estaba buscando personas para comer”, afirmó Nicolás Lodeiro Ocampo, director de la Fundación Red Yaguareté. Además, subrayó que matarlo es ilegal, y conlleva penas y sanciones económicas.

Durante el juicio, Claudio Hugo Cisneros declaró: “Nosotros no somos cazadores. Matamos al bicho y después nos lo comimos: no fue un trofeo como se dijo”. Alegó desconocer el nivel de protección del animal y afirmó que decidieron entre “la vida del bicho o la nuestra”. Sin embargo, los registros de ataques de yaguaretés a humanos son casi inexistentes y solo ocurren cuando se sienten acorralados.

El juez Pablo Morán remarcó que “lo importante que es para toda la conservación del medio ambiente, la no destrucción de nuestro ecosistema”. Recordó que “la existencia del yaguareté y su preservación significa la salud de todo el ecosistema”, y llamó a proteger ríos, montes y especies.

Entre 200 y 300 ejemplares

En Argentina, se estima que quedan solo entre 200 y 300 ejemplares de yaguareté en la zona norte. La caza furtiva y la pérdida de hábitat por deforestación e incendios son las principales amenazas para la especie. Declarado Monumento Natural Nacional en 2001, este felino tiene la máxima categoría de protección legal.

Atropellan un aguará guazú

En otro orden, en la madrugada del sábado apareció en una ruta chaqueña atropellado un Aguará Guazú. Esta especie fue declarada Monumento Natural Provincial por la ley N°4306 de 1996. El hecho acaeció en la ruta nacional 11 kilómetro 1015, cerca de la localidad de Tres Horquetas, Chaco.