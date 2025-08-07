Tras más de tres décadas, una hembra de yaguareté fue vista con su cachorro en el Chaco. Es un hito clave en la restauración de esta especie en peligro.

El yaguareté vuelve a rugir en El Impenetrable: avistan una hembra con su cría en el Chaco.

Una noticia histórica llena de esperanza llega desde el norte argentino: por primera vez en más de 30 años, el yaguareté vuelve a reproducirse en la región chaqueña. La escena se dio a orillas del río Bermejo, en el Parque Nacional El Impenetrable, donde dos guías locales, Pablo Luna y Darío Soraire, lograron avistar y fotografiar a Nalá, una hembra liberada hace poco más de un año, junto a su cachorro.

Histórico: el yaguareté vuelve a reproducirse en El Impenetrable El hallazgo representa un paso fundamental en la recuperación de esta especie emblemática del monte chaqueño. Desde 1990 no había registros confirmados de hembras en esta zona. El proceso de reintroducción comenzó con Qaramta, un enorme macho hallado en 2019, y continuó con la construcción de un centro especializado por parte de la Fundación Rewilding Argentina, en conjunto con la Provincia del Chaco y la Administración de Parques Nacionales.

Nalá nació en ese centro el 30 de enero de 2021, fruto del cruce entre Qaramta y una hembra cautiva llamada Tania. Fue liberada en agosto de 2024 y desde entonces se ha adaptado con éxito al entorno natural. Si bien los investigadores ya sospechaban que había parido —por los movimientos del collar satelital y huellas encontradas en la zona— no fue hasta el 30 de julio de este año que se confirmó con imágenes la existencia del cachorro.

Nala y su cachorro 07 2025 ©Pablo Luna Nala y su cachorro en El Impenetrable. Pablo Luna El momento fue capturado por Pablo Luna, joven guía del Paraje La Armonía, en el día de su cumpleaños. Desde una lancha, logró fotografiar a Nalá con su cría de unos cinco meses, mientras su compañero Darío Soraire observaba emocionado la escena desde la ribera del Bermejo. Ambos son hoy referentes de una nueva economía local basada en el turismo de naturaleza.