Qué son los gusanos microstomum sp que aparecieron en un lote de salsa de tomate

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) lanzó una advertencia preventiva dirigida a consumidores y autoridades sanitarias tras detectarse organismos o " gusanos " denominados microstomum sp. en un lote de tomate triturado Marolio , libre de gluten, en envase de 500 gramos .

El hallazgo se dio luego de un alerta emitido por el municipio de Rojas, provincia de Buenos Aires , donde familias que recibieron el alimento en programas escolares informaron sobre la presencia visible de "gusanos" en el interior de los envases .

El producto en cuestión corresponde al Lote L25114 , con vencimiento en abril de 2027 , elaborado por Marolio S.A. en su planta de Empedrado 2571, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con número de registro RNE 13010369 y RNPA 13-061695.

Ante la denuncia, la Anmat señaló en su advertencia que el organismo detectado en el lote de tomate "parecieran a simple vista gusanos, pero al microscopio se trataría de microstomum sp. "

La especie microstomum sp. corresponde a un gusano que no representa un riesgo patógeno para las personas , aunque su hallazgo en alimentos puede reflejar problemas de contaminación ambiental o fallas en las etapas de producción, procesamiento, transporte o almacenamiento .

La Anmat detectó una salsa de tomates con microorganismos X

El alerta del Anmat para los consumidores de la marca

El organismo explicó que se trata de una medida preventiva para proteger la salud de la población, mientras se llevan adelante investigaciones en coordinación con las autoridades provinciales.

"El Instituto Nacional de Alimentos ha puesto en conocimiento a las Autoridades Sanitarias de la provincia de Mendoza —lugar de elaboración y distribución con tránsito federal— y a la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios de Buenos Aires (DIPA), con el fin de investigar el incidente y coordinar acciones conjuntas", indicó la Anmat en su comunicado oficial.

La advertencia no constituye aún un retiro masivo del producto, pero la ANMAT recomendó a la población evitar el consumo del lote mencionado hasta tanto finalicen las investigaciones.