Promoción en el nivel secundario: los detalles de cómo cambia el régimen en Mendoza

La DGE eliminó la instancia de marzo y los alumnos del nivel secundario solo podrán obtener la promoción con dos materias previas.

Claudia Ferrari confirmó que la promoción en el secundario será con un máximo de dos materias pendientes.

La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza resolvió derogar la resolución que se había dictado durante la pandemia y que habilitaba a los estudiantes secundarios con entre tres y cinco materias pendientes a contar con una instancia extra para obtener la promoción. Con esta decisión, el régimen vuelve a funcionar tal como estaba antes del 2020.

Durante los años de excepción, la medida buscó evitar que los alumnos quedaran detenidos en su trayectoria educativa en un contexto de virtualidad y dificultades de aprendizaje. Ahora, con la derogación, la regla vuelve a ser clara: sólo se podrá pasar de año con un máximo de dos materias previas.

Claudia Ferrari, Subsecretaria de Educación, dialogó con MDZ Radio y remarcó que la resolución especial se adoptó en la pandemia “porque no todos los estudiantes tuvieron las mismas condiciones de conectividad o apoyo en sus hogares”. Sin embargo, “culturalmente en Mendoza está muy arraigado que se pueda pasar solo con dos materias previas, y docentes, directivos, familias y estudiantes coinciden en ese punto”.

Los niños y niñas de una de las dos escuelas primarias que hay en Ugarteche necesitan un banco en un colegio secundario de la zona. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Los estudiantes deberán llegar a febrero con dos materias como tope para avanzar de curso. ALF PONCE MERCADO / MDZ “El régimen establece que de febrero a febrero es un periodo único. El ciclo cierra en febrero, no en marzo. En marzo los alumnos solo podrán rendir para aprobar materias, pero ya no para promocionar”, explicó la funcionaria en el programa "Digamos Todo".

Además, subrayó que la instancia de marzo “era difícil de sostener para las escuelas, los docentes, las familias y los propios alumnos, que muchas veces arrancaban el año en un curso y debían retroceder si no lograban acreditar”, se explayó Ferrari.