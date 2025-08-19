Se confirmó que el fentanilo contaminado incidió en la mayoría de las muertes: qué bacterias encontraron

El Cuerpo Médico Forense reveló el informe en el que confirmó que las ampollas del fentanilo contaminado fabricado por HLB Pharma llevaron a la muerte de varios pacientes.

Un informe del Cuerpo Médico Forense confirmó que las ampollas de fentanilo del lote 31202 del laboratorio HLB Pharma agravaron los cuadros clínicos de los pacientes que las recibieron y contribuyeron a la muerte de varios de ellos. La pericia, que analizó 20 muestras, estableció un “nexo concausal” en 11 de los casos, lo que significa que el opioide contaminado fue un factor determinante en el desenlace fatal.

Según el informe, el fentanilo no fue la única causa de muerte en estos 11 pacientes, pero la infección bacteriana que contenía agravó su estado clínico y aceleró el deceso. Otros 5 casos fueron clasificados como “fortuitos”, ya que la bacteria estuvo presente, pero las condiciones preexistentes de los pacientes (como cáncer avanzado o politraumatismos) eran tan graves que no alteraron el curso fatal de la enfermedad.

Qué bacterias fueron encontradas en los pacientes que murieron por fentanilo contaminado Los peritos del Malbrán encontraron dos bacterias "multirresistentes" en las muestras: