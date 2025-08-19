Así trabajaban en el laboratorio del fentanilo contaminado: "Se hacían lotes gemelos"

Un exempleado describió las graves irregularidades en la fabricación de medicamentos: máquinas sin habilitación, ausencia de controles, sueros contaminados y lotes "truchos para multiplicar ganancias".

El trabajador también describió que los empleados debían soportar altas temperaturas: "Trabajábamos en ropa interior porque las máquinas largaban un calor insoportable y no había refrigeración".

Un exempleado del Laboratorio Ramallo S. A., productor del fentanilo contaminado que provocó la muerte de casi un centenar de personas, dejó al descubierto un entramado de producción farmacéutica clandestina y sin medidas de seguridad. Según el testimonio de P.D., un trabajador que pasó casi cinco años en la planta, relató al portal de noticias de TN, "todo era para vender más, ganar más plata, y no registrar nada".

"Nadie sabía qué estaba haciendo. Era como fabricar fentanilo en una carnicería", relató el exempleado, que aseguró que en la planta no había controles de calidad, ni inspecciones de organismos oficiales como la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), ni protocolos de seguridad para proteger a los trabajadores.

Así se trabajaba en el Laboratorio Ramallo: Producción irregular de medicamentos y riesgos extremos El denunciante recordó para el portal de noticias TN que ingresó sin experiencia en el área farmacéutica: "Empecé en la producción de suero, después pasé a empaque y finalmente a la caldera. Todo sin ningún tipo de estudio farmacéutico. Solo necesitaba trabajo y me llamaron".

Su última tarea fue como operador de caldera, un equipo clave para la esterilización: "Era como un lavarropas gigante que funcionaba sin permisos ni normas de seguridad. Si explotaba, nos moríamos todos. Yo mismo puse plata de mi bolsillo para comprar válvulas y mangueras porque tenía miedo de que pasara una tragedia".

Medicamentos duplicados y sin control de calidad Según P.D., la empresa fabricaba lotes gemelos de medicamentos, uno original y otro copia: "Se hacían productos truchos para vender más, sin registrar nada". Además, denunció que el agua utilizada en la producción era de la canilla, sin tratamiento, lo que provocaba que en los sueros aparecieran "partículas de vidrio, plástico y óxido".