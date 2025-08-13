El principal sospechoso de las muertes por fentanilo señaló a un exdiputado kirchnerista

Ariel García Furfaro , principal sospechoso del juez federal Keplak, en la causa por las muertes vinculadas a fentanilo contaminado, rompió el silencio en entrevista con el portal de noticias Infobae y negó cualquier responsabilidad. El titular de HLB Pharma aseguró que el producto fabricado por su laboratorio "no mató a nadie" y que lo demostrará ante la Justicia.

"Se dicen muchas cosas que asustan a la gente. Esto hay que dejarlo en manos de médicos y peritos. Si las ampollas están contaminadas, alguien lo hizo. Alguien puso las bacterias", afirmó García Furfaro, quien pidió una investigación profunda para determinar si se trató de negligencia o de un atentado.

El empresario señaló directamente a Andrés Quinteros , ex CEO de HLB Pharma en San Isidro y de Laboratorios Ramallo, y exdiputado kirchnerista.

Ariel García Furfaro pidió que investiguen a su exsocio, Andrés Quintero. "Investiguen si él está detrás de la contaminación. Desde que salió a la luz este tema de las muertes por el fentanilo, yo apunté contra Quinteros. Alguna vez le tuve confianza, pero ahora no hace más que querer perjudicarme. Siempre supuse que fuera posible un sabotaje o una campaña mediática de desprestigio", enfatizó.

Hace unos días, en diálogo con la agencia Noticias Argentinas, la diputada nacional del PRO, Silvana Giudici aseguró que en tres oportunidades presentó en el Congreso pedidos de informes y la propuesta de crear una comisión investigadora sobre el empresario, pero que sus planteos fueron sistemáticamente ignorados.

Sin embargo en las últimas horas la comisión parece tener el visto bueno por el Gobierno deJavier Milei y están conformes con avanzar una investigación en el Congreso. Ante la misma, el titular de HLB Pharma, Ariel García Furfaro aseguró que está dispuesto a presentarse por tres días seguidos en el Palacio Nacional para ser interrogado. "Yo no tengo el poder para frenar una comisión del Congreso. Quiero ir mañana mismo a declarar. Me pongo a disposición de la diputada (del PRO) Silvana Giudici, que es la impulsora de la comisión investigadora", declaró.

Fuertes denuncias y ¿vínculos con el kirchnerismo?

Sobre las vinculaciones del laboratorio HLB Pharma y el kirchnerismo, la legisladora del PRO acusó directamente a la familia García Furfaro de tener "amistad con Alicia Kirchner y Lázaro Báez".

Ante la acusación, en diálogo con la agencia Noticias Argentinas, argumentó que la madre del empresario "tiene su domicilio fiscal en una de las empresas del actual condenado". También señaló que el exapoderado de HLB Pharma, Sebastián Daniel Nanini, mantiene vínculos con el Partido Justicialista, fue funcionario del intendente de José C. Paz, Mario Ishii, y abogado de la exesposa de Lázaro Báez.

Sin embargo, ante las acusaciones, Ariel García Furfaro negó cualquier vínculo político privilegiado. Pero sí reconoció que tanto él como Quinteros viajaron a Moscú con la delegación del expresidente Alberto Fernández para la distribución de la vacuna Sputnik V en Argentina. "Jamás me reuní con Alberto. Las reuniones políticas por la vacuna rusa las hacía Quinteros, no yo", aclaró.

Sobre sus vínculos con distintos gobiernos enfatizó de manera contundente: "Ganaba licitaciones porque vendía más barato. Rompí el mercado, por eso me quieren borrar".

fentanilo contaminado (2) La diputada del PRO advirtió que, si el juez Ernesto Kreplak no avanza con las medidas procesales, "esto va a terminar como en muchas causas narco, con pruebas que desaparecen". X

En relación a la fotografía viral en las últimas horas en la que se lo ve junto a la expresidenta y condenada Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria, sostuvo que fue "un encuentro casual" al que asistió con un amigo y su hijo.

En su momento, Ariel García Furfaro explicó que la fotografía se la envió al exdiputado provincial K: "Le dije 'mirá la foto con tu jefa'". El apoderado del laboratorio HLB Pharma asegura que ahora la difunde él para perjudicarlo.

El titular de HLB Pharma cerró la entrevista y aseguró que se presentará voluntariamente ante la comisión investigadora impulsada por la diputada del PRO Silvana Giudici y que no tiene "nada que ocultar".