Fentanilo contaminado: García Furfaro podría ser imputado tras un avance definitorio en la causa

La Justicia comenzó con el análisis de 20 historias clínicas de pacientes fallecidos que podrían estar vinculados al consumo de fentanilo contaminado.

El resultado final de estas pericias a las historias clínicas se conocerá cuando el Instituto Malbrán entregue su informe.

Este lunes se inició una etapa clave en la investigación por el caso del fentanilo contaminado que ya registró casi un centenar de fallecidos en el país. El Cuerpo Médico de la Corte Suprema de Justicia dio inicio a las pericias de 20 historias clínicas correspondientes a pacientes que se encuentran dentro de la cifra de fallecidos tras el consumo de ampollas adulteradas producidas por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.

Un avance en la investigación definitorio para el dueño de los laboratorios, García Furfaro El resultado final de estas pericias se conocerá cuando el Instituto Malbrán entregue su informe sobre el modo en que se produjo la adulteración de las ampollas.

Ambos informes serán determinantes para el avance de la causa, ya que, en función de sus conclusiones, el juez federal Ernesto Kreplak podría imputar al empresario Ariel García Furfaro, dueño de los dos laboratorios involucrados, junto a los integrantes de su equipo.

García Furfaro junto a CFK García Furfaro junto a CFK De acuerdo a la información aportada a la agencia Noticias Argentinas por fuentes judiciales, estas evaluaciones permitirán a los investigadores constatar si los decesos estuvieron relacionados con fallas multiorgánicas derivadas del consumo del opioide contaminado con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia.

Qué son las bacterias que están dentro del fentanilo contaminado Según explicó un médico especialista en anestesia en diálogo con MDZ, la Klebsiella pneumoniae es la bacteria que produce la enfermedad de la neumonía y otras infecciones como, por ejemplo, en la orina. "La diferencia está en la manera de contraer la bacteria. Lo que está pasando con el caso del fentanilo contaminado, es que a cada paciente se le está inyectado directamente la bacteria -es una vía de contaminación directa-", explicó el médico anestesiólogo sobre la mencionada bacteria.