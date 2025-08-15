Vuelos internacionales: dos aerolíneas firmaron un acuerdo que beneficia a Mendoza

Se trata de dos aerolíneas muy prestigiosas como SKY y Air Canadá. Mendoza podría sumar vuelos internacionales a partir del convenio.

Luego de confirmar la llegada de Arajet con más vuelos internacionales al aeropuerto de Mendoza, una nueva estrategia entre dos aerolíneas llegó para optimizar la conexión aérea entre Sudamérica y Norteamérica. Este convenio permitirá que los pasajeros de ambas empresas puedan disfrutar viajes más simples y fluidos.

Con este acuerdo, los pasajeros que viajen con Air Canada hasta Santiago de Chile o hasta la ciudad de Lima podrán continuar viaje hacia destinos que opere SKY en Chile o Perú con un boleto único. El convenio contempla también a países vecinos, con el objetivo de simplificar la experiencia a la hora de tomar un vuelo internacional en una sola compra.

La ruta aprobada unirá Lima con Buenos Aires y hará conexiones hacia diversas ciudades de Brasil, Uruguay y Chile. Foto: Sky-Airline Vuelos internacionales llegarán a Mendoza a través de un importante convenio. Las conexiones de las aerolíneas que beneficiarán al turismo en Mendoza Desde Santiago, los viajeros podrán acceder a vuelos hacia ciudades como Puerto Montt, Puerto Natales, Concepción, Calama y Antofagasta. En tanto, quienes arriben a Lima tendrán la opción de conectar con vuelos a Cusco, Arequipa, Trujillo e Iquitos.

Además de estas rutas domésticas, el convenio también habilita conexiones hacia destinos internacionales como Mendoza, Bariloche y Montevideo, integrando ampliamente la red de Sky con los operadores en Sudamérica.

La gerente de Rutas y Alianzas de la aerolínea SKY remarcó que "este acuerdo refuerza el compromiso de acercar el cielo a todos" y que las empresas buscan consolidarse en la unión del norte y del sur de América, donde lideran cada una su mercado.