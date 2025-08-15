Presenta:

Sociedad

|

vuelos internacionales

Vuelos internacionales: dos aerolíneas firmaron un acuerdo que beneficia a Mendoza

Se trata de dos aerolíneas muy prestigiosas como SKY y Air Canadá. Mendoza podría sumar vuelos internacionales a partir del convenio.

Más vuelos internacionales podrían llegar a Mendoza.

Más vuelos internacionales podrían llegar a Mendoza.

Luego de confirmar la llegada de Arajet con más vuelos internacionales al aeropuerto de Mendoza, una nueva estrategia entre dos aerolíneas llegó para optimizar la conexión aérea entre Sudamérica y Norteamérica. Este convenio permitirá que los pasajeros de ambas empresas puedan disfrutar viajes más simples y fluidos.

Con este acuerdo, los pasajeros que viajen con Air Canada hasta Santiago de Chile o hasta la ciudad de Lima podrán continuar viaje hacia destinos que opere SKY en Chile o Perú con un boleto único. El convenio contempla también a países vecinos, con el objetivo de simplificar la experiencia a la hora de tomar un vuelo internacional en una sola compra.

Te Podría Interesar

La ruta aprobada unirá Lima con Buenos Aires y hará conexiones hacia diversas ciudades de Brasil, Uruguay y Chile. Foto: Sky-Airline
Vuelos internacionales llegar&aacute;n a Mendoza a trav&eacute;s de un importante convenio.

Vuelos internacionales llegarán a Mendoza a través de un importante convenio.

Las conexiones de las aerolíneas que beneficiarán al turismo en Mendoza

Desde Santiago, los viajeros podrán acceder a vuelos hacia ciudades como Puerto Montt, Puerto Natales, Concepción, Calama y Antofagasta. En tanto, quienes arriben a Lima tendrán la opción de conectar con vuelos a Cusco, Arequipa, Trujillo e Iquitos.

Además de estas rutas domésticas, el convenio también habilita conexiones hacia destinos internacionales como Mendoza, Bariloche y Montevideo, integrando ampliamente la red de Sky con los operadores en Sudamérica.

La gerente de Rutas y Alianzas de la aerolínea SKY remarcó que "este acuerdo refuerza el compromiso de acercar el cielo a todos" y que las empresas buscan consolidarse en la unión del norte y del sur de América, donde lideran cada una su mercado.

Esta medida busca potenciar el turismo internacional e impulsar la competitividad del mercado. Para Air Canadá se ampliará su propio alcance hacia destinos a los que no cubre de forma directa como Mendoza.

Archivado en

Notas Relacionadas