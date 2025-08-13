Una nueva aerolínea aterrizará en Mendoza con conexión directa al Caribe

Mendoza sumará una conexión internacional inédita: la aerolínea dominicana Arajet comenzará a operar con vuelos regulares directos entre Punta Cana y la provincia. La medida fue oficializada por el Ministerio de Economía a través de la Subsecretaría de Transporte Aéreo.

Este nuevo enlace forma parte de un acuerdo bilateral firmado en diciembre de 2024 entre Argentina y República Dominicana, que habilita a empresas designadas por ambos países a realizar servicios regulares y no regulares de pasajeros y carga.

La llegada de Arajet representa una oportunidad para fortalecer el turismo receptivo y emisivo de Mendoza , ya que permitirá a viajeros locales llegar al Caribe sin escalas y a turistas dominicanos acceder a la provincia de forma directa.

La ruta Punta Cana– Mendoza y Mendoza –Punta Cana se suma a otros destinos argentinos autorizados para la compañía, como Córdoba y Rosario, ampliando la oferta aérea internacional en el país.

Arajet fue autorizada a operar tras cumplir con todos los requisitos legales y administrativos exigidos por la normativa vigente. El proceso incluyó la intervención de la ANAC y la Dirección Nacional de Transporte Aéreo.

El lanzamiento de este servicio forma parte de un proyecto más amplio que incluye la expansión de la red internacional de Arajet en Sudamérica. Mendoza se posiciona así como un punto estratégico para captar pasajeros de distintas regiones potenciando la relación comercial con el Caribe.

AraJet Nueva conexión internacional promete impulsar el turismo mendocino. X de AraJet

Aunque los detalles operativos y las fechas de inicio de vuelos aún no fueron difundidos, se espera que la frecuencia sea regular, facilitando la planificación de viajes tanto de ocio como corporativos.