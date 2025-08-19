Viral: la insólita manera en que retiran a los jugadores lesionados en Tucumán

Un video se viralizó en redes donde se muestra cómo retiran del campo a un jugador lesionado en la liga de Tucumán.

El video se volvió viral por la forma en que retiran a un jugador lesionado del campo de juego en la liga de Tucumán.

Un usuario compartió a través de su cuenta de TikTok un video que se volvió viral en las última horas. En este, muestra cómo retiran del campo de juego a un jugador que sufrió una lesión en un partido durante la liga tucumana de fútbol.

A partir de este video, que tuvo más de 100 mil reproducciones en la plataforma, el usuario soperodj, compartió la publicación junto al mensaje: "Así te llevan cuando te lesionas en Tucumán".

En este, se puede observar cómo una persona en una bici que cuenta con un carrito integrado entra a la cancha para retirar a uno de los jugadores lesionados.