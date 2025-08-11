Se suicidó una joven de 18 años tras denunciar a su tío por abuso sexual y los detalles son fuertes

Una joven de 18 años, identificada como Yuliana Borges , fue hallada muerta en su casa ubicada en el barrio Ampliación Olleros, Tucumán . La noticia generó conmoción en el barrio ya que, hace dos meses, la mamá de la víctima había denunciado a su hermano por abuso sexual contra su hija.

El hecho ocurrió el pasado jueves por la tarde, cuando su madre, Mabel Morán, halló el cuerpo de la joven sin vida en su domicilio al regresar a su casa. Arribaron al lugar efectivos de la comisaría 9na. de la Unidad Regional Capital y personal de la Unidad Fiscal de Homicidios N° 2 del Centro Judicial Capital, quienes realizaron las primeras pericias.

En un principio, había transcendido que el cuerpo presentaba “golpes visibles” y la principal hipótesis era que habría sido un femicidio. Sin embargo, la investigación determinó que se trató un suicidio y que la joven se habría colgado con un cable sujeto a una viga, en su habitación, según informó el diario Contexto.

El 5 de junio, Mabel Morán, madre de Yuliana, hizo un posteo en su cuenta de Facebook en el cual acusaba a su hermano, Ariel Morán, apodado como "El Boli”, de haber abusado sexualmente de su sobrina.

"Los que dicen ser mi familia están encubriendo y tapando una violación de mi hermano hacia mi hija", comenzaba la denuncia. “Esta situación ya viene hace un tiempo atrás, donde la Justicia no me está dando una solución a causa de lo que este violador le hizo a su propia sobrina", agrega.

Asimismo, en el texto, Mabel expuso el estado emocional que estaba atravesando Yuliana luego de haber sufrido el abuso sexual: "Mi hija está permanentemente yendo a terapia. Comenzó a tomar pastillas para poder dormir y día a día yo no puedo seguir normalmente a realizar las tareas".

Por otro lado, la madre de la joven explicó que, aún teniendo una perimetral, el presunto abusador seguía atormentando a su familia: "No tiene vergüenza alguna para insultarme cada vez que me encuentra en la calle. Mis hijos no son dignos de poder ir a la escuela ni salir a comprar nada, porque ellos están amenazando a toda hora”.

“Solo quiero que entiendan mi sufrimiento. Como madre, no le deseo ni a mi peor enemigo lo que yo estoy pasando con mi hija y mis hijos. Esto ya no es vida. La familia Morán tiene que entregar a ese violador porque todos corremos peligro", concluyó Mabel.