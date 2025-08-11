Rompió el silencio el principal sospechoso por el crimen de Diego, el joven asesinado en Coghlan
Cristian Graf, es el principal sospechoso por el crimen de Diego Fernández Lima, el joven de 16 años que desapareció en 1984.
El miércoles pasado, se confirmó que los restos hallados bajo una medianera en una vivienda lindera a la casa donde había residido el célebre músico Gustavo Cerati, pertenecían a Diego Fernández Lima, un joven de 16 años que fue asesinado en el barrio porteño de Coghlan.
Con el correr de los días, se supo que el terreno donde fueron hallados los restos de Diego pertenece a la familia Graf. Un testigo puso en la mira a Cristian Graff (56), un excompañero del secundario de la víctima.
Te Podría Interesar
Habló el principal sospechoso por el crimen de Diego
Este lunes por la mañana, Cristian fue interceptado por la periodista Mercedes Ninci, luego de haber estado en la fiscalía que investiga el caso por la muerte del joven de 16 años que desapareció el 26 de julio de 1984.
Video: Cristian Graf por primera vez frente a las cámaras
Cuando la periodista le consultó sobre si había sido él quien asesinó a Diego, las únicas palabras que se le escucharon decir a Cristian fueron: “A mi papá”.
Las detalles que complican a Graf
Cristian es el principal sospechoso por el crimen, no solo por haber sido compañero de Diego y por vivir en la vivienda donde se hallaron los restos, sino por haber dado tres hipótesis contradictorias.
En primer lugar, mencionó que, unos años atrás, en el terreno hubo una iglesia y que los restos podrían pertenecer a un cura. Por otro lado, habló sobre un establo. Y por último, indicó que cuando hicieron la pileta, pidieron un camión de tierra para nivelar y sugirió que tal vez de allí vinieron los restos
El sospechoso se presentó en la fiscalía
Este lunes por la mañana, Cristian se presentó de manera espontánea en la fiscalía. A su vez, durante la jornada, el fiscal Martín López Perrando le tomó testimoniales a otros testigos.