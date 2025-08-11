"Fueron 41 años de dolor y espera": el desgarrador relato del hermano de Diego, el joven asesinado en Coghlan

El principal sospechoso por la muerte de Diego Fernández Lima es un excompañero del secundario de la víctima.

La semana pasada, se confirmó que los restos hallados bajo una medianera en una vivienda lindera a la casa donde había residido el célebre músico Gustavo Cerati, pertenecían a Diego Fernández Lima, un joven de 16 años que fue asesinado en el barrio porteño de Coghlan.

En las últimas horas, el hermano de la víctima habló con los medios y dio detalles del calvario que le tocó vivir a su familia durante más de 40 años. Además, recordó a su hermano, quien desapareció el 26 de julio de 1984 y pidió que se haga justicia.

“Mamá está con altibajos. A veces, se levanta llorando, preguntándose por qué”, indicó Javier. Y reveló que su madre “se asomaba a la ventana hasta hace una semana para ver si Diego venía”.

“Fueron 41 años de dolor y espera. Tenía 10 años, crecí con esta angustia. Era mi ídolo”, expresó con dolor. Y detalló que su familia siempre mantuvo la esperanza de que Diego estuviese con vida. “Para nosotros no había muerto, estuvimos esperándolo”.

El principal sospechoso por el crimen de Diego Por último, Javier, quien le puso Diego a su hijo en honor a su hermano, pidió que se haga justicia. El principal sospechoso por el crimen del joven de 16 años es Cristian Graff (56), un excompañero del secundario de Diego. Cabe destacar que los restos fueron hallados en un terreno que pertenece a la familia Graf.