Se filtró el boletín de Diego Fernández, el joven enterrado detrás de la casa de Cerati, y un dato fue clave

En medio de la investigación, la Justicia encontró el boletín de Diego Fernández y un dato llamó la atención respecto a los últimos días de la víctima.

Un nuevo capítulo se abrió en la investigación por el hallazgo de los restos de Diego Fernández, el adolescente de 16 años desaparecido en 1984, cuyos restos fueron encontrados enterrados al lado de la casa en la que vivió Gustavo Cerati en el barrio porteño de Coghlan. La Justicia allanó la escuela donde estudiaba la víctima, y obtuvo una documentación clave que podría arrojar luz sobre su vínculo con el principal sospechoso, Cristian Graf.

El operativo, llevado a cabo en los últimos días en la ENET N°36 de Saavedra, permitió secuestrar los boletines de calificaciones de ambos jóvenes, quienes fueron compañeros de colegio. Según revelaron en el programa Telenoche (El Trece), los documentos muestran que Diego Fernández cursó el primer trimestre de 2° año en 1984, pero no continuó luego de su desaparición, el 26 de julio de ese año.

Por su parte, Cristian Graf, quien vivía en la casa donde se hallaron los restos, estaba en 3° año en el mismo período.

El boletín de Diego Fernández El dato en el boletín de Cristian Graf que sería clave en la reconstrucción del crimen de Diego Fernández Un dato que llamó la atención de los investigadores es una nota en el boletín de Graf: dos días antes de la desaparición de Fernández Lima, el sospechoso se sacó un 1 en Historia, lo que podría ser relevante para determinar su estado emocional o posibles conflictos en ese momento.