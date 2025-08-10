El enigma de las armas ilegales: una pistola argentina en manos del crimen organizado en Chile

Una pistola robada a la Policía Federal Argentina fue hallada en un operativo en Santiago de Chile contra el crimen organizado.

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) desarticuló dos bandas delictivas en el sur y poniente de la capital trasandina, Santiago. Los agentes detuvieron a 15 personas y confiscaron un arsenal.

Entre las armas, la PDI encontró una pistola de la Policía Federal de Argentina. Un sistema de coordinación internacional confirmó que el arma tenía encargo por robo.

El hallazgo se suma a la constante entrada de armas ilegales. La duda ahora es por dónde ingresan. Los casos de contrabando en el Complejo Los Libertadores que son descubiertos sugieren que un flujo de armamento que llega a Chile desde Argentina, o por lo menos se intenta llevar a través de este paso terrestre.

La Brigada Antinarcóticos Metropolitana lideró la operación de este domingo. El operativo incautó 8 armas de fuego, un fusil semiautomático, más de mil cartuchos y un chaleco antibalas. También se confiscaron 238 kilos de droga. El prefecto José Contreras, de la Prefectura con el Crimen Organizado Centro, señaló el "alto poder de fuego" de las bandas.

En el último tiempo, las autoridades de Aduanas han detenido a varias personas que intentaban ingresar armas a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor. Los registros recientes incluyen: