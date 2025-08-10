El enigma de las armas ilegales: una pistola argentina en manos del crimen organizado en Chile
Una pistola robada a la Policía Federal Argentina fue hallada en un operativo en Santiago de Chile contra el crimen organizado.
La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) desarticuló dos bandas delictivas en el sur y poniente de la capital trasandina, Santiago. Los agentes detuvieron a 15 personas y confiscaron un arsenal.
Entre las armas, la PDI encontró una pistola de la Policía Federal de Argentina. Un sistema de coordinación internacional confirmó que el arma tenía encargo por robo.
El hallazgo se suma a la constante entrada de armas ilegales. La duda ahora es por dónde ingresan. Los casos de contrabando en el Complejo Los Libertadores que son descubiertos sugieren que un flujo de armamento que llega a Chile desde Argentina, o por lo menos se intenta llevar a través de este paso terrestre.
La Brigada Antinarcóticos Metropolitana lideró la operación de este domingo. El operativo incautó 8 armas de fuego, un fusil semiautomático, más de mil cartuchos y un chaleco antibalas. También se confiscaron 238 kilos de droga. El prefecto José Contreras, de la Prefectura con el Crimen Organizado Centro, señaló el "alto poder de fuego" de las bandas.
En el último tiempo, las autoridades de Aduanas han detenido a varias personas que intentaban ingresar armas a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor. Los registros recientes incluyen:
Marzo de 2025: Aduanas detuvo a dos ciudadanos argentinos que intentaban ingresar cartuchos de escopeta, balas calibre 9mm y una pistola Ruger del mismo calibre.
Mayo de 2025: Un conductor chileno de una casa rodante fue detenido con tres armas de fuego y 66 municiones de distintos calibres.
Julio de 2025: Un policía de la provincia de Santa Fe, Argentina, fue detenido con una pistola y municiones ocultas en su vehículo.
Noviembre de 2024: El caso de un exfuncionario penitenciario argentino de 73 años. Los agentes lo detuvieron en Los Libertadores cuando intentaba ingresar un revólver y una pistola escondida en un libro.
El descubrimiento en Santiago y los casos en la frontera del Cristo Redentor forman parte del mismo fenómeno criminal. Mientras el arsenal de la PDI muestra el poder de las bandas en Chile, las detenciones en la frontera revelan que el paso mendocino es considerado como uno de los posibles ingresos de armamento ilegal.