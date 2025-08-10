Habló una de las últimas personas que vio a Diego Fernández y recordó su desaparición: "Estuvo conmigo"

Hace unos días se identificaron los restos de Diego Fernández Lima , el joven de 16 años que fue encontrado en el lugar donde vivió Gustavo Cerati , en el barrio porteño de Coghlan . Ahora habló Yoni Mesa , quien aseguró haber estado con la víctima el día de su desaparición , hace 41 años.

Este hombre contó: "El último día que lo vi, me dijo que iba a lo de un compañero de la escuela ", comenzó relatando sobre la última vez que vio con vida a Diego, cuyo paradero se desconocía desde 1984.

Según explicó en su relató en TN, ambos asistían a la escuela ENET N° 36 de Saavedra, y además su padre tenía un negocio a pocas cuadras de la casa del joven en aquel entonces. Aunque aclaró que no eran amigos cercanos, mantenían “una amistad del barrio”. Donde según su relato, sería la anteúltima persona que lo vio con vida.

Mesa continuó contando cómo eran esos encuentros en la puerta del negocio de su padre, donde compartían algunos minutos: "Cuando yo iba a taller, él iba a teoría, y viceversa", recordó.

Sobre aquel último día, relató: "Ese día que lo vi por última vez, él iba a taller porque a la mañana estuvo en teoría. Por eso fue a su casa, almorzó y, después de almorzar, estuvo conmigo ". Añadió: “Ese día vino, abrió la puerta, se sentó y escuchó música conmigo. Nos gustaba escuchar música a los dos. Hacíamos tiempo ahí hasta ir a la escuela”.

También recordó que le preguntó qué iba a hacer, ya que a veces decidían “ratearse” de la escuela: "Lo hice porque muchas veces nos rateábamos". Según Mesa, Diego le dijo que iría a la casa de un compañero a buscar unas tareas atrasadas, algo diferente de lo que le comentó a su madre, a quien dijo que iba a lo de un amigo.

Más tarde, cuando se enteró de que Diego Fernández, que entonces tenía 17 años, no había vuelto a su casa, comentó: "Yo dije que había estado conmigo ese día, pero no supimos nada después".

Finalmente, al enterarse de la identificación de los restos, expresó: "Me cayó como un balde de agua fría todo esto. Nunca se supo qué pasó con Diego", concluyó Mesa.