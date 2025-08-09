El hermano de Diego contó cómo su madre aguardó noticias durante 41 años hasta que confirmaron que el joven estaba enterrado en una casa de Coghlan.

"Mi mamá lo esperaba todo el día": el testimonio que revive el caso Diego Fernández Lima.

“Mi mamá lo esperaba todo el día hasta la semana pasada”, relató con crudeza Javier Fernández Lima, hermano menor de Diego, el adolescente desaparecido en 1984 y cuyos restos fueron hallados en mayo pasado en un chalet de Coghlan. El testimonio, dado tras la confirmación oficial de la identidad, refleja el peso de más de cuatro décadas de incertidumbre en una familia que jamás dejó de buscar.

Irma Lima, conocida como “Pochi” y hoy de 87 años, nunca soltó el hilo de la esperanza. Mantuvo el teléfono de línea “por si llamaba” y pasaba las tardes mirando por la ventana, aguardando que su hijo regresara. La confirmación llegó gracias a una prueba de ADN realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense, que cotejó sus muestras con los restos hallados en un patio lindero a la casa donde alguna vez vivió Gustavo Cerati.

Nuevos detalles en el caso de los restos encontrados en la casa donde vivió Gustavo Cerati. Video: DDM (América TV) El hallazgo reavivó también la memoria de Juan Benigno "Tito" Fernández Lima, el padre de Diego, quien murió buscándolo. Convencido de que su hijo había sido captado por una secta, recorrió barrios, repartió panfletos y golpeó puertas sin descanso, hasta sufrir un accidente fatal en la misma zona donde, 41 años después, aparecerían los restos.

En el plano judicial, el principal sospechoso es Cristian Graf, amigo de la infancia de Diego, que vivía en la propiedad donde fue enterrado. Sin embargo, la causa ya prescribió y no habrá sanción penal, aunque la fiscalía continúa tomando testimonios para reconstruir lo ocurrido.