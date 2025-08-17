Servicio Meteorológico Nacional|
Alerta amarilla por vientos de hasta 140km/h: qué provincias están en alerta este domingo
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia para San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy y Tucumán por ráfagas que podrían alcanzar los 140 km/h.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos para este domingo 17 de agosto en la zona cordillerana de San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy y el oeste de Tucumán.
Según el organismo, "el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades que oscilarán entre los 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 140 km/h", especialmente en los niveles más elevados de la cordillera.
Te Podría Interesar
El fenómeno podría impactar en la visibilidad y en las condiciones de transitabilidad en pasos de montaña y rutas cercanas a las zonas afectadas, por lo que se recomienda circular con precaución y mantenerse informado a través de los reportes oficiales del SMN.
En el resto del país no se esperan fenómenos meteorológicos significativos, con condiciones más estables y temperaturas típicas del invierno avanzado.
Temperaturas por provincia
- Salta: 9° / 19°
- Formosa: 15° / 30°
- Misiones: 14° / 27°
- Corrientes: 13° / 27°
- Tucumán: 10° / 23°
- Santiago del Estero: 10° / 19°
- Catamarca: 10° / 18°
- La Rioja: 11° / 20°
- Córdoba: 9° / 17°
- Santa Fe: 10° / 22°
- Entre Ríos: 11° / 22°
- San Luis: 11° / 14°
- Mendoza: 10° / 15°
- San Juan: 9° / 17°
- La Pampa: 5° / 15°
- Buenos Aires: 10° / 15°
- Neuquén: 9° / 17°
- Río Negro: 6° / 17°
- Chubut: 6° / 17°
- Santa Cruz: 0° / 10°
- Tierra del Fuego: 2° / 8°
- Islas Malvinas: 4° / 6°