Alerta amarilla por vientos de hasta 140km/h: qué provincias están en alerta este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia para San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy y Tucumán por ráfagas que podrían alcanzar los 140 km/h.

El SMN advirtió que las ráfagas más intensas afectarán las zonas cordilleranas durante la jornada del domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos para este domingo 17 de agosto en la zona cordillerana de San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy y el oeste de Tucumán.

Según el organismo, "el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades que oscilarán entre los 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 140 km/h", especialmente en los niveles más elevados de la cordillera.

El fenómeno podría impactar en la visibilidad y en las condiciones de transitabilidad en pasos de montaña y rutas cercanas a las zonas afectadas, por lo que se recomienda circular con precaución y mantenerse informado a través de los reportes oficiales del SMN.

En el resto del país no se esperan fenómenos meteorológicos significativos, con condiciones más estables y temperaturas típicas del invierno avanzado.