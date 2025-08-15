Caído México, contra qué dos selecciones jugará Argentina en los amistosos de octubre en Chicago y New Jersey

La Selección argentina disputará dos amistosos tras el final de las Eliminatorias. Uno será ante Venezuela y el otro, probablemente, contra Puerto Rico.

La Selección argentina finalmente se enfrentaría a Venezuela en un amistoso a jugarse en octubre en Chicago.

El calendario de la Selección argentina empieza a definirse para la doble fecha FIFA de octubre, la primera después del cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. Caído el amistoso ante México, ya se confirmó quién será uno de los rivales: Venezuela.

El duelo contra la Vinotinto se jugaría entre el 8 y el 14 de octubre en el Soldier Field de Chicago, según adelantó Gastón Edul en Dale al medio. Será apenas un mes después del cruce por Eliminatorias, donde el equipo de Fernando Batista pelea por un lugar en el repechaje rumbo al Mundial 2026.

La Selección argentina jugaría un amistoso ante Venezuela en Chicago Los amistosos de Argentina en octubre Los amistosos de Argentina en octubre TyC Sports Originalmente, el partido en Chicago iba a ser contra México, pero los aztecas se bajaron por trabas contractuales. Rápidamente, la dirigencia de la AFA cerró con Venezuela para ocupar el lugar y mantener el plan de gira por Estados Unidos.

El segundo compromiso se disputará en el MetLife Stadium de New Jersey, sede de la final del Mundial 2026. Si bien todavía falta la confirmación oficial todo apunta a que el rival será un seleccionado de Centroamérica, con Puerto Rico como principal candidato, según pudo saber MDZ.