Cuti Romero fue nombrado nuevo capitán del Tottenham y lo agradeció con un emotivo posteo: "Es un honor increíble"

Con un tremendo video en las redes, el Tottenham anunció que el Cuti Romero será el nuevo capitán del equipo. El defensor de la Scaloneta hará su estreno con la cinta en la final de esta tarde ante el PSG.

En las horas previas a la final de la Supercopa de Europa ante el PSG, el Tottenham hizo oficial una importante noticia: Cuti Romero, por decisión del entrenador Thomas Frank, será el nuevo capitán del elenco londinense para la temporada 2025/26, tras la salida de Son Heung-Min a la MLS.

El surcoreano, luego de 10 temporadas en los Spurs, dejó la cinta vacante y el encargado de portarla será nada menos que el defensor de la Selección argentina. En primera instancia, el club lo comunicó con un tremendo video que confirmó el nuevo rol del jugador de 27 años en el Tottenham, seguido de una declaración del técnico del equipo respecto al porqué de la decisión.

El video que publicó el Tottenham anunciando la capitanía del Cuti Romero El Cuti Romero es el nuevo capitán del Tottenham. El Cuti Romero es el nuevo capitán del Tottenham. Video: @SpursOfficial "Charlé con el Cuti Romero y será nuestra capitán", sentenció el DT danés que asumió en los ingleses luego de drástica salida de Ange Postecoglou una vez finalizada la temporada pasada. Tiempo más tarde, el propio Romero publicó un extenso y emotivo posteo haciendo honor al logro.

El emotivo posteo del campeón del mundo "Hoy comienza una nueva temporada para nosotros, una que es realmente especial para mí. Convertirse en el primer capitán de este hermoso club es un honor increíble", manifestó el defensor de la Scaloneta con orgullo. Además, explayó: "Llegué aquí hace cuatro años con un único sueño: escribir mi nombre en la historia del club y dejar mi huella ganando un trofeo, y lo logré. Ahora, nos espera un nuevo viaje"

I arrived here four years ago with a single dream: to write my name into the club’s history and leave my mark by winning a trophy, and I… pic.twitter.com/LhegYVx5pf — Cuti Romero (@CutiRomero2) August 13, 2025 Por esa misma línea, el Cuti también dejó un mensaje esperanzador para los hinchas del Tottenham de cara a lo que viene: "Nos espera una hermosa temporada, y juntos trabajaremos para revivir la alegría de ese inolvidable día, el 21 de mayo de 2025. Pase lo que pase en el camino, solo pido una cosa: permanezcamos unidos. Habrá altibajos, pero juntos, nada es imposible", cerró.