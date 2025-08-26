Cortes de agua por tareas de limpieza en el dique Potrerillos

Un corte de agua potable podría afectar a usuarios del área metropolitana el próximo sábado, debido a maniobras de mantenimiento en el descargador de fondo (DDF) del dique Potrerillos .

Según comunicó la Dirección de Hidráulica del Ministerio de Energía y Ambiente, durante esa jornada Aguas Mendocinas instalará un nuevo caudalímetro sobre el acueducto de 800 mm a la salida del establecimiento potabilizador Potrerillos y ejecutará trabajos previos para la futura colocación de otros dos en la planta potabilizadora Luján II.

Los procedimientos de Aysam comenzarán a las 3.30 y requerirán de un corte programado en distintas zonas del área metropolitana. El servicio se irá restableciendo paulatinamente a las 24 y las 48 horas después de los trabajos.

El operativo durará aproximadamente 12 horas. Se espera que los cortes de agua potable inicien cerca de las 3.30, y se extenderían durante toda la jornada en las siguientes zonas:

Detalles del operativo

Las maniobras de Hidráulica comenzarán a las 8 horas con la apertura escalonada del DDF hasta alcanzar un caudal máximo de 250 m³/s, en una operación que se extenderá por aproximadamente una hora y media.

El objetivo del procedimiento es verificar la operatividad del sistema de seguridad del dique Potrerillos y de los complejos hidroeléctricos Cacheuta y Álvarez Condarco. Para eso se realizarán ensayos hidromecánicos, inspecciones en componentes críticos y batimetrías para medir la acumulación de sedimentos en el descargador.

Los trabajos estarán supervisados por la inspección Fase II de Potrerillos y equipos técnicos de CEMPPSA, cumpliendo estrictos protocolos de seguridad hidráulica.

Además, en coordinación con las tareas de apertura de compuertas del Descargador de Fondo del Dique Potrerillos (DDF) que realizará la Dirección de Hidráulica, Aguas Mendocinas instalará un nuevo caudalímetro sobre acueducto 800 mm a la salida del establecimiento potabilizador Potrerillos. Este nuevo caudalímetro se sumará a los 9 que ya fueron instalados previamente.

El Ministerio de Energía y Ambiente recordó que la población no debe acercarse a las márgenes del río Mendoza durante las tareas, ya que se generarán aumentos de caudal controlados y de gran magnitud.

Recomendaciones

Aguas Mendocinas recuerda hacer uso responsable del agua potable. El restablecimiento del servicio comenzará a partir del domingo por la noche y se dará de forma paulatina. Por eso, recomiendan:

El restablecimiento del servicio comenzará a partir del domingo por la noche y se dará en forma paulatina. Por eso, es importante cuidar al máximo las reservas de agua potable hasta ese momento.