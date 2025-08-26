Cortes de agua por tareas de limpieza en el dique Potrerillos
Este sábado se realizarán tareas de mantenimiento en el dique Potrerillos, que requerirán de un corte de agua potable. ¿Cuáles son las zonas afectadas?
Un corte de agua potable podría afectar a usuarios del área metropolitana el próximo sábado, debido a maniobras de mantenimiento en el descargador de fondo (DDF) del dique Potrerillos.
Según comunicó la Dirección de Hidráulica del Ministerio de Energía y Ambiente, durante esa jornada Aguas Mendocinas instalará un nuevo caudalímetro sobre el acueducto de 800 mm a la salida del establecimiento potabilizador Potrerillos y ejecutará trabajos previos para la futura colocación de otros dos en la planta potabilizadora Luján II.
Los procedimientos de Aysam comenzarán a las 3.30 y requerirán de un corte programado en distintas zonas del área metropolitana. El servicio se irá restableciendo paulatinamente a las 24 y las 48 horas después de los trabajos.
Las zonas afectadas
El operativo durará aproximadamente 12 horas. Se espera que los cortes de agua potable inicien cerca de las 3.30, y se extenderían durante toda la jornada en las siguientes zonas:
- Ciudad: La Favorita.
- Godoy Cruz: de Lateral Este Acceso Sur a 9 de Julio y de Carrodilla a Rodriguez Peña.
- Guaymallén: San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno, y algunas zonas de Villa Nueva.
- Luján: Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III.
- Maipú: Coquimbito y Luzuriaga.
Detalles del operativo
Las maniobras de Hidráulica comenzarán a las 8 horas con la apertura escalonada del DDF hasta alcanzar un caudal máximo de 250 m³/s, en una operación que se extenderá por aproximadamente una hora y media.
El objetivo del procedimiento es verificar la operatividad del sistema de seguridad del dique Potrerillos y de los complejos hidroeléctricos Cacheuta y Álvarez Condarco. Para eso se realizarán ensayos hidromecánicos, inspecciones en componentes críticos y batimetrías para medir la acumulación de sedimentos en el descargador.
Los trabajos estarán supervisados por la inspección Fase II de Potrerillos y equipos técnicos de CEMPPSA, cumpliendo estrictos protocolos de seguridad hidráulica.
Además, en coordinación con las tareas de apertura de compuertas del Descargador de Fondo del Dique Potrerillos (DDF) que realizará la Dirección de Hidráulica, Aguas Mendocinas instalará un nuevo caudalímetro sobre acueducto 800 mm a la salida del establecimiento potabilizador Potrerillos. Este nuevo caudalímetro se sumará a los 9 que ya fueron instalados previamente.
El Ministerio de Energía y Ambiente recordó que la población no debe acercarse a las márgenes del río Mendoza durante las tareas, ya que se generarán aumentos de caudal controlados y de gran magnitud.
Recomendaciones
Aguas Mendocinas recuerda hacer uso responsable del agua potable. El restablecimiento del servicio comenzará a partir del domingo por la noche y se dará de forma paulatina. Por eso, recomiendan:
- Mantener una reserva de agua potable embotellada: 2 litros por persona; guardar en recipientes limpios.
- Preservar la reserva del tanque domiciliario: utilizarla con moderación durante todo el fin de semana.
- Regular la intensidad del caudal de agua en las canillas.
- Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
- Controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.
- Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está prohibido las 24 horas, los 365 días del año.