Banco Nación: último martes con 15% de reintegro en supermercados

Hoy es el último martes para aprovechar una rebaja fuerte en supermercados : Banco Nación ofrece 15% de ahorro en compras presenciales en Jumbo, Disco y Vea, con tope de reintegro de $6.000 por semana y por cuenta. La ventana cierra hoy, martes 26 de agosto de 2025, y solo aplica pagando en pesos con tarjetas Mastercard.

Las mismas tiene que ser emitidas en Argentina y que operen con tecnología contactless. La acción está pensada para consumo personal y no se suma a otros descuentos. Si venías postergando la compra grande del mes, este puede ser el empujón final para ordenar el changuito y bajar el ticket. Todavía estás a tiempo de aprovecharla hoy.

El beneficio rige exclusivamente en sucursales físicas de las cadenas de Cencosud. Participan tarjetas de crédito, débito y prepagas Mastercard emitidas en el país, siempre en moneda local. El retorno es del 15% y tiene un tope de $6.000 por semana y por cuenta , por lo que conviene mirar el total del ticket antes de pagar. Si el importe final excede el tope, el excedente no genera devolución. Las cuentas en mora, bloqueadas o con restricciones administrativas no acceden al beneficio.

La modalidad de cobro es decisiva. La compra debe procesarse por contactless, apoyando la tarjeta sobre el POS del local . Si se inserta el plástico y la transacción corre por chip, queda fuera. También se excluyen los cobros por lectura de códigos QR. En esos casos, el sistema no reconoce la operación y el reintegro no se liquida. Las tarjetas Maestro no participan.

Si tu tarjeta no tiene NFC habilitado, pedí otra Mastercard del mismo banco o usá una prepaga que sí lo permita. Confirmá con el cajero que el pago quede asentado como “sin contacto”. Ese detalle técnico es el que determina si el descuento aplica o no, y evita dolores de cabeza a la hora de revisar el resumen.

Cuándo llega el dinero de vuelta

El ahorro no se refleja en la línea de cajas. En tarjetas de crédito, el banco lo aplica como reintegro y puede verse hasta en dos resúmenes posteriores a la fecha de compra. En débito o prepaga, el plazo informado es de hasta treinta días hábiles bancarios. Los tiempos exactos dependen del emisor. Por eso conviene revisar la app una vez por semana, anotar número de ticket y día de operación y guardar la factura digital o en papel.

Si el reintegro no impacta dentro de esos plazos, iniciá un reclamo con fecha, hora, comercio y monto. Si pagás en cuotas, consultá antes por costos financieros, porque la promoción no cubre intereses ni comisiones por financiamiento.

La promoción tiene exclusiones de productos. No participan vinos en envase brik ni los llamados generosos. También quedan fuera varias etiquetas de alta gama y espumantes. Entre otras, se mencionan Catena Zapata, Chandon, Terrazas de los Andes, Baron B, Escorihuela Gascón, Valmont y Latitud 33. Tampoco participan Rutini, Trumpeter, Luca y La Posta. Se excluyen Monteviejo, El Enemigo y Clos de los Siete, además de productos de Bodegas La Rural. El listado funciona como guía para evitar sorpresas en la caja. Hay un límite de hasta veinticuatro unidades por compra, un estándar de grandes cadenas para ordenar el stock y desalentar reventa.

Para aprovechar el último día, conviene planificar. Controlá el monto para no pasarte del tope semanal, porque el excedente no genera devolución. Guardá ticket y factura para el seguimiento del reintegro. Y un recordatorio final: la promoción es válida en la República Argentina, en locales físicos adheridos de Jumbo, Disco y Vea, solo los martes y hasta hoy. Si vas al súper, andá con lista y sin apuro.