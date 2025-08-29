La OMS alerta por el aumento global de cólera y pide acciones urgente

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta miles de casos y muertes, y advierte que conflictos y pobreza agravan la expansión del cólera.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que los brotes de cólera se están intensificando en diversas regiones del mundo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que los brotes de cólera se están intensificando en diversas regiones del mundo, y que son casos impulsados por conflictos, pobreza y condiciones sanitarias precarias, y constituyen un serio desafío para la salud pública global.

Entre el 1 de enero y el 17 de agosto de 2025, se registraron 409.000 casos de cólera y 4.738 fallecimientos en 31 países, con seis de ellos reportando una tasa de letalidad superior al 1 por ciento. La Región del Mediterráneo Oriental fue la que presentó la mayor cantidad de contagios, mientras que la Región Africana registró el mayor número de muertes.

Informe de la OMS El informe de la OMS subraya que los conflictos armados, los desplazamientos masivos, los desastres naturales y el cambio climático contribuyen a la expansión del cólera, especialmente en áreas rurales e inundadas con infraestructura deficiente y acceso limitado a servicios médicos.

Estas condiciones transfronterizas han complicado la contención de los brotes, haciendo que sean cada vez más difíciles de controlar.

La OMS insistió en que garantizar el acceso a agua potable, saneamiento e higiene (WASH) es la solución sostenible a largo plazo para detener la actual emergencia y prevenir futuros brotes.