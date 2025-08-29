Tierra del Fuego: los precios de los celulares y televisores para comprar vía courier

Este jueves se puso en marcha un nuevo sistema de ventas que permite adquirir celulares y televisores producidos en Tierra del Fuego con envío directo al domicilio del comprador. El programa busca reducir costos al eliminar intermediarios y aprovechar beneficios impositivos vigentes para la industria fueguina. Aseguran que los precios son un 20% más baratos.

La novedad va acompañada de un nuevo sistema llamado courier que es utilizado en otros países como Chile o Estados Unidos y viene a simplificar las cosas a la hora de realizar una compra directa desde dicha provincia en el sur de Argentina. Las primeras ofertas que salieron a la luz ya dieron la nota para ser aprovechadas por los consumidores.

El proceso es sencillo y completamente digital. Los interesados deben registrarse en las plataformas habilitadas por las empresas, cargar sus datos personales, validar su identidad y seleccionar el producto deseado.

Luego se elige la forma de pago y se concreta la operación. Una vez finalizada, el equipo se despacha directamente desde las plantas de fabricación en Tierra del Fuego hacia la dirección indicada por el usuario.

Este régimen está contemplado dentro de la Ley de Promoción Industrial de la provincia y permite que las operaciones se consideren consumo interno, en lugar de importaciones. Gracias a ello, los productos están exentos de ciertos impuestos, lo que implica una reducción de entre el 20 % y el 30 % en los precios respecto al circuito comercial tradicional.

Esta novedad se da en medio de un boom que hay por las compras online en plataformas como Temu o Shein que ofrecen otro tipo de productos para el hogar o indumentaria; por lo que la experiencia del usuario podría ser beneficiosa para concretar compras con este nuevo sistema desde el sur del país.

Las ofertas de tres productos vía courier

Los teléfonos y televisores fabricados en Tierra del Fuego se ganaron la primera ojeada y la consulta de los argentinos en una primera instancia. Los precios son los siguientes:

Samsung Galaxy S25 Ultra (512 GB, Titanium Gray): USD 1.559 más USD 35 de envío, total USD 1.594. En comercios habituales suele costar hasta un 50 % más.

Samsung Galaxy S25 (256 GB, Icyblue): USD 984 más USD 35 de envío, total USD 1.019, con un valor sensiblemente menor que en el retail tradicional.

Samsung Smart TV 85″ QLED 4K Q70A: USD 2.385 más USD 96 de flete, total USD 2.481. En el mercado local supera los cuatro millones de pesos.

En esta primera etapa, la modalidad está disponible en las plataformas de Mirgor y Newsan, dos de las compañías más importantes de la isla.

Para evitar abusos, se establecieron restricciones: cada comprador puede adquirir hasta tres unidades de un mismo tipo de producto por año, y el tope máximo por transacción es de USD 3.000.

Las garantías se gestionan de la misma manera que en cualquier tienda minorista, a través de los servicios técnicos oficiales.