"Puerta a puerta" desde Tierra del Fuego: cómo comprar tecnología sin pagar IVA

Así funciona CourrierTDF, la tienda online que permite comprar tecnología desde Tierra del Fuego sin pagar IVA ni Ganancias, con envíos directos a todo el país

La primera tienda online que permite adquirir productos electrónicos desde Tierra del Fuego con beneficios fiscales comenzó a funcionar este jueves. La plataforma, llamada CourrierTDF, fue lanzada por el grupo Mirgor y permite acceder a celulares, televisores y monitores a precios más bajos, ya que los compradores no deben abonar el IVA.

El sistema, habilitado por la Resolución General N° 5727/2025 del Boletín Oficial y reglamentado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), permite realizar compras directas desde los fabricantes, sin intermediarios ni casas de electrodomésticos.

Los pagos se realizan en dólares, de forma única, y los envíos se entregan directamente en el domicilio del comprador, con un tiempo estimado de dos días.

Cómo comprar productos de Tierra del Fuego Ingresar a la tienda online CourrierTDF.

Seleccionar los productos disponibles inicialmente: celulares, televisores y monitores.

Contar con clave fiscal y domicilio fiscal electrónico registrado en ARCA.

Realizar el pago en dólares con tarjeta de débito asociada a la cuenta.

Cubrir el costo de envío, que va de 25 a 96 dólares según el tamaño y tipo de producto.

Límites y regulaciones Cada comprador podrá adquirir hasta tres unidades por producto por año calendario, con un tope de 3.000 dólares por envío y sin límite de peso. La modalidad no aplica para residentes de Tierra del Fuego, sino para el resto del país. Además, la Aduana podrá fiscalizar que se cumpla con los cupos y que los productos tengan origen fueguino.