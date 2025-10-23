Tragedia: compraron un auto de rally, salieron a probarlo y murieron en un accidente

Las víctimas fatales fueron identificadas como el piloto de rally Eick René Paredes Vargas y su pareja, Laura del Carmen Rosas Velásquez.

Según trascendió, el reconocido piloto de rally Eick René Paredes Vargas, más conocido como “Coyote”, y su pareja, Laura del Carmen Rosas Velásquez, viajaron desde Chile hacía Río Grande para comprarle el auto al exfutbolista Cristian Oroz.

Oroz accedió a que la pareja probase el auto antes de comprarlo. La pareja salió del asfalto y tomó el camino de ripio de la ruta complementaria N°5, camino a la estancia María Behety. Sin embargo, a 800 metros del cruce con la avenida de Circunvalación, el piloto perdió el control del auto.

El vehículo comenzó a dar trompos y fue impactado por una camioneta Toyota Hilux roja. Como consecuencia del siniestro, Velásquez murió al instante, mientras que “Coyote” sufrió fractura de húmero, cúbito y radio, contusión cerebral y múltiples cortes en la cabeza, la cara y la boca. Por lo tanto, fue trasladado al Hospital Regional de Río Grande, donde sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció.