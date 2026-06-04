Violenta pelea entre familias en una escuela de Paraná tras un conflicto de alumnos

Una discusión entre estudiantes terminó desatando una escena de violencia que generó preocupación en Paraná . El episodio ocurrió en la Escuela Nº7 "Mariano Moreno", donde familiares de alumnos protagonizaron una pelea que obligó a la intervención policial y derivó en actuaciones judiciales.

Todo comenzó a partir de un conflicto previo entre los estudiantes que asisten al establecimiento. Según la información oficial, un hombre de 64 años denunció que su hijo de 16 había sido agredido por dos hermanas, una menor de edad y otra joven de 20 años.

Ante la situación, las autoridades escolares convocaron a los responsables de los estudiantes para intentar resolver el problema. Sin embargo, el encuentro terminó de la peor manera.

Mientras directivos y docentes procuraban mediar en el conflicto, comenzaron los cruces verbales entre familiares de ambas partes. La tensión fue creciendo rápidamente hasta derivar en empujones, golpes y amenazas dentro de la institución educativa.

Otro de los presentes sostuvo una versión distinta de los hechos y aseguró que el adolescente agredido había tenido participación activa en el origen de la pelea entre los estudiantes. La discusión escaló y uno de los hombres terminó empujando al denunciante, desencadenando el enfrentamiento físico que quedó registrado en videos que luego circularon por redes sociales.

La situación se produjo cerca de las 18.30, cuando directivos de la escuela solicitaron asistencia al sistema de emergencias 911. Efectivos policiales que ya se encontraban en las inmediaciones por el horario de salida escolar acudieron rápidamente al lugar para controlar la situación.

Insultos y agresiones verbales

El jefe de Operaciones de la Jefatura Departamental Paraná, Jorge Pérez, explicó que el incidente se originó por un problema entre menores y que la convocatoria a los adultos buscaba encontrar una solución. Sin embargo, el encuentro derivó en una confrontación cada vez más intensa.

"Primero hubo insultos y agresiones verbales. Después se sumaron otros familiares y terminaron agrediéndose y amenazándose física y verbalmente", detalló el funcionario policial.

La rápida intervención de los uniformados evitó que el episodio adquiriera mayores dimensiones. Como resultado del procedimiento, fueron identificadas seis personas involucradas en la pelea, entre ellas los adultos que participaron directamente de las agresiones y otros familiares que se sumaron al conflicto.

Además, una de las partes y las autoridades del establecimiento realizaron las denuncias correspondientes en la comisaría octava, lo que dio inicio a una investigación para determinar responsabilidades. Las lesiones constatadas fueron calificadas como leves.

Tras el incidente, las actividades escolares continuaron con normalidad, aunque se dispuso presencia preventiva de efectivos policiales en la institución mientras avanzan las actuaciones judiciales y administrativas vinculadas al caso.