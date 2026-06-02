Insólito: una escuela mendocina prohibió las figuritas del Mundial en el establecimiento

Un insólito pedido de una escuela mendocina generó polémica en las redes, al punto tal, que la persona que subió el reclamo borró el posteo. Es que las autoridades escolares le pidieron a las familias que los alumnos no lleven las figuritas del Mundial a la institución.

"¡Buen día queridas familias! En esta oportunidad nos ponemos en contacto con ustedes para solicitar la colaboración desde el hogar para que los estudiantes no traigan al colegio figuritas", comienza el mensaje de WhatsApp que las autoridades de una escuela mendocina enviaron a los padres de los alumnos.

Entre los motivos para tomar la decisión, el equipo de dirección asegura que los juegos con las figuritas generan desconcentración, alboroto y conflictos entre los alumnos. Uno de los problemas más graves es que "impiden el normal desarrollo pedagógico de las clases". Además, los chicos discuten cuando intercambian las figuritas y muchas veces hay problemas porque se pierden.

"Contamos con su apoyo para evitar estas situaciones que dificultan el accionar docente y nada tienen que ver con lo pedagógico. Desde ya agradecemos la comprensión y colaboración de todas las familias", cerraron.

Las figuritas del Mundial

Este año, la edición de las figuritas del Mundial será la más grande de la historia, con 48 selecciones, 112 páginas y 980 figuritas. El aumento se debe al nuevo formato del torneo, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Esta expansión histórica también impactó directamente en los precios y en la cantidad de figuritas necesarias para completar la colección. En Argentina, cada sobre con 7 figuritas cuesta $2.000, mientras que el álbum de tapa blanda tiene un precio oficial de $15.000. Tradicionalmente, los sobres costaban aproximadamente medio dólar, pero en esta edición la cifra aumentó significativamente. Según la cotización oficial (≈$1.400 por dólar), el precio equivale a USD 1,43 por sobre.

figuritas-gc-8 El 6 de junio habrá intercambio de figuritas en Godoy Cruz. Archivo MDZ

Completar las 980 figuritas del álbum es un desafío económico y logístico. En un escenario ideal, sin repeticiones, serían necesarios 140 sobres, lo que equivaldría a $280.000 solo en figuritas en Argentina. Sumando el álbum de tapa blanda, el gasto mínimo teórico asciende a $295.000.

Godoy Cruz confirmó una nueva edición del “Encuentro de Intercambio de Figuritas-Mundial 2026”. La actividad está pensada para que niños, jóvenes y familias. La cita será el sábado 6 a las 16 en el Skatepark San Vicente, ubicado en Av. Ing. Cipolletti 401. La participación es libre y gratuita.