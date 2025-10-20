Filtraciones comprometen a un diputado nacional de La Libertad Avanza por posible desvío de fondos

Se trata del diputado nacional por Tierra del Fuego Santiago Pauli. Audios filtrados revelan una maniobra para usar fondos públicos en gastos de su partido.

El diputado nacional Santiago Pauli, representante de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur por La Libertad Avanza, se vio envuelto en un escándalo luego de que se difundieran audios que mostrarían una maniobra para destinar fondos públicos a gastos de su fuerza política.

La polémica surgió a raíz de la filtración de conversaciones entre Pauli y uno de sus coordinadores en Ushuaia, conocido como “Rolo”. En los audios, el puntero sugiere “vender empanadas” entre el personal político para cubrir el alquiler y las expensas de los locales partidarios.

En qué consisten las filtraciones Pauli rechazó la propuesta, aclarando que “el tema ya estaba debidamente arreglado” con el personal contratado por el bloque. Según los registros filtrados, el legislador planeaba utilizar un ítem salarial conocido como “desarraigo”, que reciben los empleados con contrato en la Legislatura provincial, para solventar estos gastos. Este plus, de aproximadamente 500 mil pesos mensuales, está destinado originalmente a cubrir viajes y estadías entre Río Grande y Ushuaia.

En uno de los audios, Pauli manifiesta: “Me parece una locura vender empanadas para pagar los alquileres, cuando entre los desarraigos de la gente que está en Río Grande se puede pagar, y hasta nos sobra plata para otras cosas”. Además, amenaza con reemplazar a los actuales contratados si no aceptan su plan: “Prefiero darlos de baja, poner a alguien que dé la cara y me pase el ciento por ciento del desarraigo para pagar los alquileres”.