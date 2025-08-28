Compras directas desde Tierra del Fuego: el consumidor por fin le gana a la trampa impositiva

Durante décadas, los argentinos vivimos atrapados en un sistema de precios inflados a la fuerza: el mismo televisor o celular que afuera vale la mitad, acá se multiplica por el IVA , los impuestos internos, los aranceles de importación y, claro, los sobreprecios de cadenas comerciales que operan como clubes cerrados. El resultado siempre fue el mismo: consumidores convertidos en rehenes de un "curro fiscal" disfrazado de industria nacional .

La novedad es que ya existe la primera tienda habilitada para que cualquier ciudadano pueda comprar productos electrónicos y electrodomésticos directamente desde las fábricas de Tierra del Fuego , sin intermediarios y sin la mochila de impuestos nacionales. Se llama CourierTDF y es la puerta de entrada a un régimen que por fin cumple con lo que tantas veces prometió la política: que el beneficio de las exenciones impositivas no quede en manos de unos pocos, sino que llegue al bolsillo del consumidor .

Cuando se sancionó la extensión del régimen fueguino, se vendió la idea de que se trataba de proteger puestos de trabajo en el sur. El costo lo pagamos todos, porque esos beneficios fiscales jamás se tradujeron en precios más bajos para las familias, sino en márgenes más gordos para ensambladoras y cadenas de retail.

Ahora, por primera vez, el consumidor tiene acceso directo. ¿Qué significa? Que un celular de alta gama como el Galaxy S25 Ultra puede conseguirse en más de un 30% menos que en los circuitos tradicionales. Que un monitor o un smart TV baja entre un 35 % y un 45 % respecto de lo que te piden en Mercado Libre o en un shopping. Y que los costos de flete son realmente bajos y transparentes: 20, 30 o 70 dólares, según el tamaño del producto, sin trampas escondidas.

Es cierto: cuando se trata de celulares, muchos consumidores logran traerlos de Chile como "uso personal" sin demasiadas complicaciones. Pero la historia cambia por completo con los televisores grandes.

Ahí es donde CourierTDF muestra toda su competitividad:

Llevar un TV de 65″ u 85″ en auto implica peajes, nafta y trámites, más el pago del 50% sobre el excedente de la franquicia de 300 dólares por persona.

El resultado: el mismo aparato termina costando más que comprándolo directo desde Tierra del Fuego.

En cambio, CourierTDF te lo entrega en tu casa con envío bajo y legal, sin aduana, sin sobrecostos y con garantía local.

El Estado ausente y la iniciativa privada

No es el Estado el que le abrió la puerta al ciudadano: es la propia industria, a través de Mirgor y CourierTDF, la que decidió poner en línea un canal directo y legal, bajo el paraguas normativo del régimen fueguino. Lo que hoy aparece como una excepción debería ser regla: si el Estado exonera de impuestos a la producción, ese ahorro debe trasladarse íntegramente al consumidor, no quedarse en el camino de las corporaciones.

Lo que antes era un escándalo (beneficios fiscales para pocos y precios imposibles para todos) ahora empieza a ser un precedente: el derecho a pagar por lo que corresponde, no por la voracidad de un sistema que castiga a los usuarios.

Una oportunidad que recién empieza

El sistema tiene límites —tres unidades iguales por año, tope de 3.000 dólares por envío— pero aun así marca un antes y un después. Por primera vez, un argentino puede sentarse frente a la computadora y comprar un televisor, un celular o un monitor "precio fábrica" desde Tierra del Fuego, con garantía y con cobertura de la Ley de Defensa del Consumidor.

Lo más importante: esta es apenas la primera tienda online habilitada. Con seguridad, en los próximos días comenzarán a sumarse otras fábricas de Tierra del Fuego al canal directo. Y cuanto mayor sea la competencia, mayor será el beneficio para el consumidor continental, que podrá elegir, comparar y comprar sin impuestos ni intermediarios.

CourierTDF no es solo una tienda online: es el inicio de un nuevo modelo de consumo más justo, donde los argentinos podemos pagar lo que realmente vale un producto. Ni más, ni menos.