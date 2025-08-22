Autoplanes: la trampa financiera que arruina familias y la ley que puede cambiarlo todo

En Argentina, miles de familias y pequeños comerciantes se anotaron en autoplanes con la ilusión de acceder a un vehículo nuevo. Pero lo que se presentó como un camino de ahorro terminó siendo una pesadilla: cuotas que se duplican de la noche a la mañana, secuestros prendarios, juicios de apremio y consumidores marcados en el Veraz y otras bases de datos financieras como “incobrables” de por vida.

El sistema está diseñado para beneficiar a las terminales y exprimir a los usuarios. La cuota se calcula en función del “valor móvil” del vehículo de referencia, lo que significa que el suscriptor nunca sabe cuánto terminará pagando ni cuándo tendrá su auto. En plena crisis, este mecanismo llevó a familias que pagaron durante años a perderlo todo sin recibir jamás el bien prometido.

El autoplan es un típico contrato de adhesión: el consumidor solo puede aceptar las condiciones redactadas por la administradora, sin margen de negociación. Hoy esas condiciones carecen de transparencia mínima. No existe una ficha estandarizada que muestre la composición real de la cuota, los gastos administrativos, el seguro o los impuestos.

Por eso elaboramos un proyecto de ley establece que antes de firmar el contrato el consumidor debe recibir una hoja de información única, con el valor del modelo, la cuota desagregada, el costo financiero total y simulaciones de aumentos posibles. Además, toda publicidad deberá reproducir esa ficha, de lo contrario se considerará engañosa.

Uno de los abusos más graves es la desproporción entre capital y “otros conceptos”. Hoy gran parte de lo que paga el suscriptor se destina a gastos administrativos, comisiones o cargos que nunca fueron explicados ni auditados.

El proyecto de ley propone que al menos el 60% de cada cuota se impute directamente a capital desde el inicio, y que los gastos administrativos no superen el 8% del total, respaldados por balances contables auditados externamente. Se trata de un cambio estructural: que el esfuerzo de las familias sirva para acercarse al auto y no para alimentar cajas negras.

Un límite real a la actualización

La indexación por valor móvil convirtió los planes en un barril sin fondo. Las cuotas se ajustan por el precio de lista de la terminal, que aumenta mucho más rápido que la inflación.

El proyecto impone un criterio de equidad: la cuota se actualizará por el menor entre el valor móvil y el IPC nacional. Además, fija topes mensuales y trimestrales (3% y 8% respectivamente), de manera que el consumidor pueda prever su gasto y planificar. Las diferencias se trasladarán a las últimas cuotas, sin intereses ni punitorios.

Salidas justas y devolución garantizada

Hoy, quien decide rescindir queda atrapado en un laberinto. La devolución del dinero puede tardar años y nunca se actualiza correctamente.

La propuesta establece que el consumidor pueda rescindir en cualquier momento y recuperar en un plazo de 60 días el capital neto actualizado, deduciendo solo gastos proporcionales ya devengados. Y si el plan termina sin adjudicación, la devolución será automática dentro de 30 días con actualización e intereses pasivos.

Protección en tiempos de crisis

Las recurrentes crisis económicas argentinas demostraron que el autoplan, en lugar de ser un mecanismo de ahorro colectivo, funciona como una máquina de quiebra masiva. Miles de familias quedaron morosas cuando sus ingresos se desplomaron, y fueron perseguidas judicialmente sin contemplación.

La ley prevé un “programa de alivio obligatorio”: cuando se declare una emergencia, las cuotas podrán diferirse en al menos un 20% por un plazo de 12 meses, sin intereses ni anatocismo. Durante ese período, si el consumidor pagó al menos el 75% del capital, no se podrá ejecutar el secuestro prendario.

Control real y sanciones ejemplares

Hoy las administradoras manejan miles de millones de pesos sin rendir cuentas. Los fondos de los grupos se mezclan con el patrimonio de las empresas y no existen mecanismos de control ciudadano.

El proyecto obliga a depositar los aportes en cuentas fiduciarias separadas bajo supervisión del Banco Central. Además, cada grupo deberá constituir un comité de ahorristas con acceso a balances y actas. Las administradoras tendrán que presentar auditorías externas trimestrales y publicar los datos en un portal oficial accesible a todos.

Las sanciones por incumplimiento no son simbólicas: multas millonarias, inhabilitación de directivos y restitución a los consumidores. También se habilitan acciones colectivas para declarar nulas cláusulas abusivas y forzar readecuaciones de cuotas.

Una deuda pendiente del Congreso

Los autoplanes son hoy una estafa legalizada. La falta de control estatal y la connivencia con las automotrices dejaron a cientos de miles de argentinos en la ruina. La Justicia, con medidas cautelares aisladas, solo puso parches.

Es hora de que el Congreso asuma su responsabilidad y sancione una Ley de Protección Integral de los Contratantes de Autoplanes, que transforme este mecanismo extractivo en un sistema transparente, equilibrado y previsible.

Sin esta reforma, los ahorristas seguirán atrapados en contratos leoninos, y cada crisis volverá a repetirse como condena social. La pregunta es si el Estado seguirá del lado de las terminales o del lado de los ciudadanos que sostienen con su esfuerzo a la economía real.

PROYECTO DE LEY NACIONAL

Protección Integral de los Contratantes de Planes de Ahorro para Automotores

TÍTULO I – PRINCIPIOS Y OBJETO

Artículo 1° – Objeto.

La presente ley tiene por objeto establecer un régimen de orden público para garantizar condiciones de equidad, transparencia, previsibilidad y trato digno a los consumidores que contraten planes de ahorro para la adquisición de automotores.

Artículo 2° – Principios rectores.

La interpretación de esta ley se rige por:

a) Pro consumidor (art. 42 CN, Ley 24.240, art. 1094 CCyC).

b) Equilibrio contractual en contratos de adhesión (arts. 985 y ss. CCyC).

c) Transparencia e información cierta.

d) Control judicial y administrativo eficaz.

Artículo 3° – Orden público.

Quedan prohibidas y se tendrán por no escritas las cláusulas que restrinjan, modifiquen o supriman los derechos reconocidos en esta ley.

TÍTULO II – TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD

Artículo 4° – Hoja de información estandarizada.

La administradora deberá entregar antes de la contratación una ficha única que incluya:

Modelo de referencia y su valor móvil.

Composición de la cuota (capital, gastos, seguros, impuestos).

Escenarios de sensibilidad (+/– 10%, 20% y 30%).

Costo financiero total (CFT).

Artículo 5° – Publicidad.

Toda publicidad deberá reproducir la ficha estandarizada. Su omisión será considerada publicidad engañosa (art. 8 LDC).

TÍTULO III – COMPOSICIÓN Y TOPE DE CUOTAS

Artículo 6° – Porcentaje mínimo de capital.

Desde la primera cuota, al menos el 60% deberá imputarse a capital; desde la cuota 25, no menos del 70%.

Artículo 7° – Gastos administrativos.

No podrán superar el 8% de la cuota total. Deberán estar respaldados con documentación contable y auditoría externa.

Artículo 8° – Límite de asequibilidad.

La cuota total no podrá superar el 20% del ingreso familiar declarado. De excederse, el remanente se reprogramará sin punitorios al final del plan.

TÍTULO IV – ACTUALIZACIÓN Y SUAVIZADORES

Artículo 9° – Índice de actualización.

La cuota pura se ajustará por el menor entre:

a) Variación del valor móvil del modelo de referencia.

b) IPC nacional (INDEC).

Artículo 10° – Tope mensual y trimestral.

No podrá superar el 3% mensual ni el 8% trimestral. Las diferencias se difieren sin interés a las últimas 12 cuotas.

Artículo 11° – Prohibición de salto de modelo.

No se podrá trasladar unilateralmente al suscriptor a modelos de mayor valor. Si el modelo se discontinuara, el suscriptor podrá optar por un modelo equivalente o rescindir con devolución actualizada.

TÍTULO V – RESCISIÓN Y DEVOLUCIÓN

Artículo 12° – Rescisión justa.

El consumidor podrá rescindir en cualquier momento. La administradora deberá devolver dentro de 60 días hábiles el capital neto actualizado, deduciendo solo gastos proporcionales devengados.

Artículo 13° – Devolución automática.

Finalizado el plan sin adjudicación, el reintegro será automático dentro de 30 días con actualización e interés pasivo.

TÍTULO VI – PROTECCIÓN EN CRISIS ECONÓMICAS

Artículo 14° – Programa de alivio obligatorio.

Declarada una emergencia económica, la Autoridad de Aplicación podrá disponer diferimientos obligatorios de al menos 20% de la cuota, por hasta 12 meses, sin punitorios ni anatocismo.

Artículo 15° – Mora protegida.

Durante los programas de alivio, la mora no podrá habilitar secuestro prendario si se ha abonado al menos el 75% del capital.

TÍTULO VII – CONTROL Y AUDITORÍA

Artículo 16° – Cuentas fiduciarias separadas.

Todos los fondos de grupo deberán depositarse en cuentas fiduciarias separadas bajo supervisión del BCRA. Se prohíbe su mezcla con fondos propios de la administradora.

Artículo 17° – Comité de ahorristas.

Cada grupo constituirá un comité con derecho a acceso a balances, actas y gastos.

Artículo 18° – Auditoría externa y portal de datos.

Las administradoras deberán presentar auditoría trimestral y publicar en un portal oficial: composición de cuotas, morosidad, adjudicaciones y diferimientos.

TÍTULO VIII – PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES

Artículo 19° – Conciliación rápida.

Los conflictos se tramitarán por COPREC (Ley 26.993), con audiencia única en 15 días y homologación ejecutiva.

Artículo 20° – Infracciones graves.

Son graves:

a) Manipulación del valor móvil.

b) Cargos sin respaldo.

c) Incumplimiento de topes.

d) Negativa a rendir cuentas.

Artículo 21° – Sanciones.

Multas de 200 a 20.000 canastas básicas totales (INDEC), suspensión, inhabilitación de directivos y restitución a los consumidores.

Artículo 22° – Acciones colectivas.

Se habilitan acciones colectivas para la nulidad de cláusulas abusivas, readecuación de cuotas y devoluciones.

TÍTULO IX – DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 23° – Contratos en curso.

Los artículos sobre actualización de cuotas, topes y diferimientos serán aplicables a los contratos vigentes, con efecto inmediato sobre obligaciones futuras.