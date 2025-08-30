Horóscopo: los tres signos zodiacales que podrían iniciar un romance apasionado en septiembre

Los últimos días de agosto ya dejan entrever movimientos intensos en el amor. La astrología revela qué tres signos zodiacales comienzan septiembre con la chispa de un nuevo romance.

El horóscopo señala que, mientras agosto se despide, algunas energías ya se preparan para abrir un nuevo capítulo. Para ciertos signos zodiacales, septiembre llega con un aire renovado en lo sentimental. Lo que parecía rutina podría transformarse en deseo, y lo que estaba dormido, despertar con fuerza. La astrología indica que no se trata de amores pasajeros, sino de romances que encienden la pasión desde el primer encuentro.

Libra será uno de los más favorecidos en este inicio de mes. Este signo zodiacal, que siempre busca equilibrio y armonía, se topará con una energía fresca que lo hará sentirse deseado y valorado. En los próximos días, un vínculo inesperado podría volverse mucho más íntimo de lo que imaginaba.

Horóscopo y la chispa de septiembre astrología, amor, parejas, cama El horóscopo revela qué signos sentirán la chispa del amor en los próximos días. Shutterstock

Sagitario también entra en esta lista. Su espíritu libre y aventurero lo llevará a cruzarse con alguien que despierte su curiosidad de inmediato. Según la astrología, este signo zodiacal no dudará en lanzarse a la experiencia, disfrutando de la intensidad sin miedo al qué dirán. En septiembre, Sagitario vivirá encuentros que combinan pasión y descubrimiento.

Piscis, por último, será otro de los protagonistas. Aunque suele mostrarse sensible y reservado, este signo zodiacal sentirá que es tiempo de dejarse llevar. La energía de septiembre lo impulsará a confiar en sus emociones y entregarse a un romance que podría devolverle ilusión y ternura. La astrología destaca que, aunque parezca frágil, Piscis sabe amar con profundidad y ese magnetismo puede atraer una conexión especial.