Horóscopo: los signos zodiacales que disfrutan provocar celos en la pareja

La astrología revela que algunos signos zodiacales juegan con los celos como una forma de sentirse deseados y mantener viva la atención de su pareja.

El horóscopo indica que no todos los vínculos amorosos se construyen del mismo modo. Hay signos zodiacales que, lejos de huir de los celos, los provocan intencionalmente. Lo hacen para comprobar cuánto los quieren, para avivar la pasión o incluso para divertirse. Según la astrología, esta conducta no siempre nace de la maldad, sino de la necesidad de sentirse validados constantemente.

Leo es uno de los casos más claros. Este signo zodiacal disfruta ser el centro de todas las miradas y, cuando siente que su pareja lo da por sentado, no duda en despertar un poco de inseguridad. Un comentario, una sonrisa estratégica o un gesto con otra persona son suficientes para recordarle al otro que su atención nunca está garantizada.

El horóscopo y la chispa de los celos Géminis también entra en esta categoría. Con su carácter juguetón y su facilidad para socializar, puede generar celos casi sin proponérselo. Pero muchas veces lo hace a propósito: le gusta ver la reacción de su pareja porque interpreta los celos como una confirmación de amor. La astrología señala que este signo zodiacal no lo hace por maldad, sino porque necesita comprobar que sigue siendo deseado.

shutterstock_615067715 El horóscopo advierte que provocar inseguridad puede volverse un arma de doble filo. Shutterstock

Escorpio, por su parte, utiliza los celos de una manera más estratégica. Su intensidad emocional lo lleva a poner a prueba constantemente a su pareja, y provocar inseguridad puede ser su manera de medir la lealtad del otro. En este signo zodiacal, los celos forman parte de un juego complejo de poder y confianza.