Horóscopo: el remedio perfecto para curar tu Mercurio, planeta importante para atraer trabajo y ascensos
La astrología reveló que este planeta tiene que estar en perfectas condiciones para que las mejores oportunidades lleguen a tu puerta.
El horóscopo reveló cuál es la forma de corregir la energía de este planeta. Para la astrología, Mercurio rige el intelecto, la comunicación, el pensamiento, el lenguaje y la forma en que interactuamos con nuestro entorno. Por eso es tan importante prestarle atención si quieres encontrar trabajo.
¿Por qué es importante Mercurio?
Si tienes a Mercurio alterado notarás que tu comunicación se verá afectada y te costará expresar tus ideas de forma clara. Lo mismo sucederá con planes a futuro. Si quieres visitar un lugar paradisíaco pero no podrás comunicarlo porque temerás de lo que puedan decirte o que nadie pueda acompañarte.
Te Podría Interesar
¿Qué se puede hacer?
Para potenciar y curar la energía de este planeta, es ideal buscar la claridad para tomar decisiones. Antes de cerrar acuerdos, firmar contratos o concretar proyectos tienes que poner los pies en la tierra y escribir cuáles son los pro y los contra de cada decisión. Esto te ayudará a mejorar tu comunicación y la forma de interactuar sin perder la calma.
Los cristales se han convertido en una forma de espantar las malas energías y corregir la influencia de los planetas. En este caso se recomienda el uso de la amatista, el cuarzo blanco, la labradorita o la turmalina negra que son perfectas para equilibrar energías, pero también para protegerse de la sobrecarga emocional.
Para curar a Mercurio, la astrología recomienda realizar rituales con velas, sal y hierbas como el laurel que refuerza la armonía y la claridad mental. Puedes hacer diferentes mezclas de hierbas, e incluso puedes colocar un cristal en el agua de tu bañera para incrementar las buenas energías.