Horóscopo: el remedio perfecto para curar tu Mercurio, planeta importante para atraer trabajo y ascensos

La astrología reveló que este planeta tiene que estar en perfectas condiciones para que las mejores oportunidades lleguen a tu puerta.

Esto es lo que tienes que saber de Mercurio.

El horóscopo reveló cuál es la forma de corregir la energía de este planeta. Para la astrología, Mercurio rige el intelecto, la comunicación, el pensamiento, el lenguaje y la forma en que interactuamos con nuestro entorno. Por eso es tan importante prestarle atención si quieres encontrar trabajo.

¿Por qué es importante Mercurio? Si tienes a Mercurio alterado notarás que tu comunicación se verá afectada y te costará expresar tus ideas de forma clara. Lo mismo sucederá con planes a futuro. Si quieres visitar un lugar paradisíaco pero no podrás comunicarlo porque temerás de lo que puedan decirte o que nadie pueda acompañarte.

mercurio Según el horóscopo, Mercurio es el planeta de la comunicación. Shutterstock ¿Qué se puede hacer? Para potenciar y curar la energía de este planeta, es ideal buscar la claridad para tomar decisiones. Antes de cerrar acuerdos, firmar contratos o concretar proyectos tienes que poner los pies en la tierra y escribir cuáles son los pro y los contra de cada decisión. Esto te ayudará a mejorar tu comunicación y la forma de interactuar sin perder la calma.

Los cristales se han convertido en una forma de espantar las malas energías y corregir la influencia de los planetas. En este caso se recomienda el uso de la amatista, el cuarzo blanco, la labradorita o la turmalina negra que son perfectas para equilibrar energías, pero también para protegerse de la sobrecarga emocional.