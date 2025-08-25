Villanos innatos: los signos del zodiaco que son malvados y fueron señalados por el horóscopo

Mentiras, discusiones y planes aterradores caracterizan a estos personajes del zodiaco. Descubre si eres uno de ellos.

El zodiaco indicó que algunos signos no conocen la bondad y se convierten en los villanos fácilmente. Conocidos por dejar corazones rotos y egos heridos, el horóscopo los señaló y advirtió que todos deberíamos tener cuidado con ellos, si es que quieres proteger tus sentimientos.

Ellos fueron los señalados por el horóscopo El primero de ellos es Aries. Este signo del zodiaco corre a toda velocidad y no mira hacia el frente. Si tiene un obstáculo que le impida llegar a destino, no tendrá miedo de volcarlo. Esto quiere decir que poco le importan los sentimientos de los demás cuando se trata de conseguir un mejor puesto o una nota sobresaliente.

zodiaco2.jpg Los signos del zodiaco que te confundirán y jugarán con tu cabeza. Archivo. Géminis también está en la mira del horóscopo. Su dualidad le permite jugar en dos bandas por lo que un día eres su aliado incondicional pero al otro te vuelves su mayor enemigo. ¿Lo peor? Es que puede regresar fingiendo ser tu amigo como si ninguna traición hubiera ocurrido.

Escorpio daña a todos con su aguijón venenoso. Lo que presentan como autoprotección se convierte en venganza rápidamente y sin que lo notes. Quizás lo más peligroso de Escorpio es crear situaciones que te confunden y acabas siendo el villano de toda la historia. Ten cuidado con ellos.