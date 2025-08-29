¿Se adelanta Santa Rosa? Tormentas y lluvias sacuden el sábado en gran parte del país.

Tormentas y lluvias marcarán el sábado en gran parte del país, con inestabilidad en el centro y norte. En Buenos Aires, nubes y tiempo variable.

El próximo sábado 30 de agosto se perfila como un día de inestabilidad en gran parte del país, y la Ciudad de Buenos Aires no quedará al margen. El mapa climático muestra nubosidad y lluvias en varias regiones, lo que alimenta la pregunta inevitable de esta época del año: ¿es la clásica tormenta de Santa Rosa la que empieza a hacerse sentir?

En el norte argentino se observan fuertes tormentas y lluvias que se extienden a provincias del centro del país, con actividad eléctrica incluida en algunos puntos. La región pampeana también estará bajo nubosidad y precipitaciones, dejando un escenario gris y húmedo.

Se acerca Santa Rosa En Buenos Aires, las condiciones se muestran inestables: nubosidad y posibilidades de lluvias que marcan un quiebre respecto de los días anteriores más estables. El sábado podría llegar con esas precipitaciones que históricamente, por estas fechas, se asocian con el fenómeno de Santa Rosa.

smn (2) Se acerca Santa Rosa. SMN

Más al sur, el panorama es diferente: la Patagonia alternará entre momentos de sol y nubosidad, sin lluvias destacadas salvo en algunos sectores de la cordillera y Tierra del Fuego, donde se esperan cielos parcialmente cubiertos.