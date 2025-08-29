Se espera la tormenta de Santa Rosa más fuerte en años: recomendaciones para manejar

Los pronósticos indican que la tormenta de Santa Rosa se sentirá con fuerza en Mendoza . Las lluvias comenzarán el viernes a la noche , pero las celdas más peligrosas se desatarán el sábado, sobre todo en el Valle de Uco y en la Zona Sur.

Las lluvias de la tormenta de Santa Rosa comenzarán el viernes a la noche.

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial indicaron que los días de lluvias fuertes y tormentas se mojan los caminos y se acumula agua sobre la calzada, condiciones que aumentan las probabilidades de siniestros viales.

Para atenuar los riesgos y evitar los accidentes de tránsito, lanzaron una serie de recomendaciones que los conductores deben tener en cuenta al momento de manejar un vehículo.

Disminuir la velocidad.

Aumentar la distancia entre vehículos.

Encender las luces bajas incluso de día.

Utilizar el aire acondicionado en modo desempañante para mantener la visibilidad.

Evitar maniobras bruscas.

No frenar de forma repentina.

lluvia en mendoza acequias.jpg Se espera que llueva más que en los últimos años. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Recomendaciones para motociclistas

Además, el organismo nacional brindó algunas recomendaciones para los conductores de motocicletas.

Usar siempre casco

Mejorar la visibilidad con ropa clara

Evitar superficies irregulares y zonas inundadas

Disminuir la velocidad

El pronóstico para el fin de semana

Según el pronóstico del tiempo, después de un día soleado, se espera que las lluvias y el viento sur comiencen en la noche.

El sábado la tormenta de Santa Rosa se desplegará con mayor fuerza. Se espera que las lluvias cubran toda la provincia, con un descenso de temperatura considerable: la mínima será de 9°C y la máxima de 17°C.

El cielo permanecerá mayormente nublado, con lluvias dispersas en varios puntos del llano. Las precipitaciones también afectarán la cordillera, donde habrá nevadas (el paso a Chile estará cerrado). Además, las ráfagas de viento sur se intensificarán durante la jornada, alcanzando su punto máximo hacia la tarde.