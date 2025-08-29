Alerta por la tormenta de Santa Rosa: lluvia, viento, nevadas y actividades suspendidas en Mendoza

Hace unos 10 días una tormenta histórica llamó la atención de los mendocinos acostumbrados a la sequía pero no causó mayores problemas. Ahora, la tormenta de Santa Rosa promete un fin de semana de tiempo y el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja en Mendoza por lluvia, viento y nevadas.

Se espera que la tormenta de Santa Rosa sea histórica. Hasta ahora, la última lluvia abundante del mes de agosto fue el lunes 18 de agosto . Es más, la tormenta marcó un hito y según el investigador del Conicet y doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, Juan Rivera fue el día más lluvioso de las últimas seis décadas.

“La estación Mendoza Observatorio registró el día más lluvioso de los últimos 65 años para el mes de agosto, totalizando 24 mm y superando los 21.1 mm del récord anterior (29/8/2024)”, dijo Rivera en su cuenta oficial de “X” sobre la lluvia de hace unos 10 días.

Se espera que la tormenta de Santa Rosa sea tres o cuatro veces más abundante que la última lluvia de agosto.

Ahora, los modelos indican que la tormenta de Santa Rosa -que se sentirá con fuerza desde el sábado a la tarde hasta el domingo- será tres o cuatro veces más abundante que la lluvia del 18 de agosto.

Los primeros pronósticos señalaron una acumulación de 60 milímetros en algunos sectores del Valle de Uco y del oasis sur. Pero con el correr de las horas, el Servicio Meteorológico Nacional extendió el alerta al resto de la provincia y el Gran Mendoza pronostica una acumulación de hasta 90 milímetros.

Lluvia, viento y nevadas

Aunque el mito vincula las lluvias de agosto con la tormenta de Santa Rosa de Lima y su ferviente oración para que no desembarcaran en 1615 los piratas en las costas de su pueblo, los fenómenos climáticos de agosto están relacionados con el cambio de estación de invierno a primavera.

“Este fin de semana tendremos una situación complicada de lluvias y viento. A partir de esta noche con posibilidad de tormentas. Las lluvias serán persistentes, sobre todo en el Valle de Uco y en el sur provincial. Se espera se superen los 60 mm por sectores. El Gran Mendoza estará complicado con mucha lluvia y viento. Lo peor lo tendrán el Valle de Uco y el sur provincial”, puntualizó el meteorólogo de Contingencias Climáticas, Carlos Bustos.

lluvia tormenta tránsito acceso sur (19).JPG Recomiendan manejar con precaución. ALF PONCE MERCADO / MDZ

“El sábado en la noche ingresará una nueva masa de aire polar que además de generar tiempo frío y nevadas en cordillera provocará lloviznas y podría registrarse alguna nevada débil en sectores de la precordillera del centro y sur provincial. Por ahora los mapas meteorológicos indican esa situación”, agregó.

Por su parte, desde Defensa Civil pusieron especial atención en las lluvias en el oasis norte. “Se prevén precipitaciones significativas en el Gran Mendoza, con una acumulación estimada de 70 milímetros en 24 horas (desde las 12 del sábado hasta las 12 del domingo), pudiendo alcanzar los 90 milímetros en total. Las zonas más afectadas serían Gran Mendoza, sus alrededores, y el Norte del Valle de Uco, principalmente Tupungato”, puntualizaron.

El pronóstico del tiempo para Mendoza

Según el reporte meteorológico de Defensa Civil las lluvias comenzarán el viernes a la noche en el Valle de Uco, Malargüe y se irán extendiendo por el oeste del Gran Mendoza. Después de una jornada agradable, la temperatura descenderá a y llegará a los 3ºC en las Valle de Uco y Malargüe.

El sábado el viento se sentirá desde las 9 y las ráfagas de 45 kilómetros por hora azotarán la provincia durante toda la jornada. En cuanto a las lluvias, el cielo estará cubierto en toda Mendoza y amanecerá lloviendo.

Las tormentas llegarán a Mendoza durante la tarde Foto: Santiago Tagua/MDZ Suspendieron actividades en Mendoza por el pronóstico para el fin de semana. Santiago Tagua/MDZ

Después del mediodía las precipitaciones serán más intensas en Valle de Uco y el sur. “No se descarta la caída de granizo en el sur de Mendoza”, resalta el reporte. En el Gran Mendoza, la temperatura máxima será de 14ºC y la mínima de 9ºC.

El domingo, seguirá corriendo viento hasta la tarde, amanecerá lluvioso y el tiempo irá mejorando progresivamente desde el mediodía. Se espera que pasada la medianoche el cielo esté despejado en el Gran Mendoza. La máxima será de 8ºC y la mínima de 4ºC.

Suspensión de actividades

Ante el pronóstico de mal tiempo, algunos organismos, entes y municipios decidieron suspender actividades. La Subsecretaría de Cultura reprogramó “Dulce Café” en el lago del parque San Martín para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre. También reprogramó el Prelaborde en el teatro Independencia que pasó del domingo 31 de agosto al domingo 2 de noviembre.

Paso Internacional Cristo Redentor Chile.jpg El paso a Chile estará cerrado el sábado por las nevadas. Osvaldo Valle

Por su parte, Aguas Mendocinas decidió suspender el corte de agua que estaba previsto para este sábado 30 de agosto en diversas zonas del Gran Mendoza. La empresa prestadora del servicio informó que las tareas programadas en el Establecimiento Potabilizador Potrerillos fueron reprogramadas para el sábado 6 de septiembre debido a las intensas lluvias que se esperan este fin de semana.

Y en San Rafael, la comuna decidió cerrar el popular parque de los Niños, el parque municipal de Valle Grande y las estaciones infantiles por las lluvias intensas que se esperan para sábado y domingo.

Además, el sábado cerrará el túnel Cristo Redentor por las nevadas y no se podrá cruzar a Chile en vehículo. En tanto, Vialidad de Mendoza decidió cerrar de manera preventiva el tránsito en el circuito del Cañón del Atuel (RP 173) desde el viernes a las 20.