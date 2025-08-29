Cambian a naranja el alerta por la tormenta de Santa Rosa en Mendoza

La tormenta de Santa Rosa va subiendo de nivel y esta tarde el Servicio Meteorológico Nacional elevó el alerta amarilla vigente en Mendoza a color naranja por las lluvias. El sistema de alerta temprana indica que la tormenta puede ser peligrosa para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Por su parte, Defensa Civil de Mendoza informó a las 19 un reporte para el sábado. “ Ocurrencia de lluvias en todo el territorio provincial , siendo particularmente intensas por sectores”, dice el parte.

“Condición de nevadas en toda la cordillera, precordillera de Las Heras, Luján de Cuyo y zona baja de Malargüe durante la madrugada del domingo”, agrega.

Según el reporte detallado del Servicio Meteorológico Nacional en la precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo, en la cordillera de San Carlos y Tunuyán, y en la zona baja de Malargüe se esperan nevadas desde el sábado a la noche hasta la mañana del domingo.

“El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. En zonas cordilleranas se prevén valores de nieve acumulada entre 50 y 90 centímetros durante todo el período de alerta, pudiendo ser superados de forma puntual. En las zonas más bajas, los valores de nieve acumulada serán mucho menores”, detalla el Servicio Meteorológico Nacional.

mal tiempo lluvia frio paraguas (9).JPG La tormenta de Santa Rosa se sentirá con fuerza desde el sábado. ALF PONCE MERCADO / MDZ

En el resto de la provincia hay alerta naranja por lluvias desde la noche del sábado hasta la mañana del domingo. “El área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes y ocasionalmente con tormentas. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 milímetros durante todo el período de alerta, pudiendo ser superados de forma puntual. En las zonas más elevadas, las precipitaciones pueden ser en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada”, indica el parte del SMN.

Además, sigue vigente el alerta amarilla por viento en la provincia. “El área será afectada por vientos del noroeste con velocidades entre 50 y 75 km/h, y ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos. El resto del área será afectada, a partir del sábado 30, por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”, cierra el informe del Servicio Meteorológico Nacional.