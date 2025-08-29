Tormenta de Santa Rosa llega a Mendoza: ¿dónde será más fuerte?

A medida que agosto llega a su fin, muchos recuerdan la tradicional Tormenta de Santa Rosa , un fenómeno climático que se repite todos los años y que marca el cambio hacia el clima primaveral. Este 2025, el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) ha confirmado que Mendoza será una de las provincias afectadas por este fenómeno.

Traerá condiciones de inestabilidad y mal tiempo. Las primeras señales de la tormenta se sentirán este viernes, pero el sábado será el día de mayor intensidad.

Durante hoy, Mendoza experimentará un clima inestable. A lo largo del día, el cielo estará parcialmente nublado, mientras que el viento sur comenzará a ganar fuerza, con ráfagas que podrían llegar a ser moderadas.

La mínima rondará los 10°C y la máxima alcanzará los 25°C, lo que indica un día algo fresco. A medida que avance la jornada, las primeras lluvias y tormentas comenzarán a sentirse en el llano, mientras que en la cordillera se reactivarán las nevadas.

El sábado 30 de agosto, la Tormenta de Santa Rosa se desplegará con mayor fuerza. Se espera que las lluvias cubran toda la provincia, con un descenso de temperatura considerable: la mínima será de 9°C y la máxima de 17°C. El cielo permanecerá mayormente nublado, con lluvias dispersas en varios puntos del llano. Las precipitaciones también afectarán la cordillera, donde las nevadas podrían continuar. Además, las ráfagas de viento sur se intensificarán durante la jornada, alcanzando su punto máximo hacia la tarde.

El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias intensas en algunas zonas del sur mendocino, específicamente en Malargüe, San Rafael y General Alvear. Las precipitaciones se concentrarán durante la tarde, con acumulados de entre 20 y 30 mm, aunque algunas áreas podrían superar esos valores. Se espera que las lluvias cesen cerca de las 21 horas del sábado, aliviando temporalmente la provincia.

Lluvia en Mendoza Tormenta Pronostico del tiempo clima (8).JPG La Tormenta de Santa Rosa se sentirá más intensamente en el sur de Mendoza Santiago Tagua/MDZ

Alerta de lluvia: recomendaciones a seguir

Aunque Mendoza no será una de las zonas más afectadas, según el pronóstico del SMN, las tormentas más intensas se registrarán en otras regiones del país, especialmente en el norte, centro y este de Argentina. Sin embargo, es fundamental mantenerse alerta. En las zonas más elevadas de Mendoza, las precipitaciones podrían llegar en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada, lo que podría generar complicaciones en el tránsito.

Por eso, el SMN recomienda tomar precauciones durante la tormenta. Es aconsejable evitar actividades al aire libre y no sacar la basura para evitar obstrucciones en los desagües. Además, es crucial mantenerse alejado de zonas costeras o ribereñas y seguir las indicaciones de las autoridades. Como medida de precaución, tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono móvil es una buena idea, especialmente si las condiciones empeoran.

¿Qué sectores se verán más afectados?

La Tormenta de Santa Rosa se sentirá más intensamente en el sur de Mendoza, especialmente en los departamentos de San Rafael, General Alvear y Malargüe.

Aunque las condiciones en Mendoza no serán tan severas como en otras provincias del país, es importante estar preparado para cualquier eventualidad. Las lluvias intensas y las ráfagas de viento pueden afectar la visibilidad y generar inundaciones locales, especialmente en áreas de baja altitud.

La Tormenta de Santa Rosa traerá consigo lluvias, viento y nevadas a Mendoza este fin de semana, con un pico de intensidad esperado para el sábado. Si bien el mal tiempo no será tan extremo como en otras partes del país, las autoridades recomiendan tomar medidas preventivas, sobre todo en el sur de la provincia, donde las lluvias serán más fuertes.

Video: el paisaje se transforma con la Tormenta de Santa Rosa