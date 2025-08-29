La Tormenta de Santa Rosa se hará sentir en Mendoza, pero no con la misma fuerza que en otras partes del país
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa que la Tormenta de Santa Rosa alcanzará a Mendoza durante el fin de semana.
Con el cierre de agosto, los argentinos recuerdan la tradicional Tormenta de Santa Rosa, un fenómeno popular que suele aparecer en esta época del año. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, en esta ocasión alcanzará también a Mendoza, con condiciones de inestabilidad y mal tiempo durante el fin de semana.
Durante este viernes, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y el ambiente ventoso, con vientos algo fuertes del sector sur. La mínima será de 10° y la máxima de 25°. Hacia la noche se prevén las primeras lluvias y tormentas en el llano, mientras que en la cordillera volverán las nevadas.
Ya en la jornada del sábado, la Tormenta de Santa Rosa se manifestará en toda la provincia, con mayor intensidad en el sur mendocino. Se espera un leve descenso de la temperatura, con 9° de mínima y 17° de máxima, además de cielo mayormente nublado, lluvias en distintos puntos del llano, nevadas en la cordillera y ráfagas de viento sur que podrían intensificarse.
El SMN emitió una alerta por lluvias en Malargüe, San Rafael y General Alvear: "El área será afectada por lluvias de variada intensidad. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual". Estas precipitaciones se concentrarán durante la tarde del sábado y cesarán hacia las 21 horas.
De todos modos, Mendoza no será de las zonas más afectadas del país: según el mapa del organismo, las tormentas más fuertes se registrarán en el norte, centro y este de la Argentina, donde se esperan tormentas eléctricas y ráfagas intensas.
El cierre del fin de semana será aún más frío. El domingo 31 se presentará mayormente nublado, con mínima de 6° y máxima de 12°. Durante la mañana se prevén precipitaciones en el llano, aunque hacia la tarde podría comenzar a mejorar el tiempo, especialmente en la cordillera.