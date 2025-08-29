La Tormenta de Santa Rosa se hará sentir en Mendoza, pero no con la misma fuerza que en otras partes del país

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa que la Tormenta de Santa Rosa alcanzará a Mendoza durante el fin de semana.

La Tormenta de Santa Rosa llegará el sábado a Mendoza. El viernes el pronóstico indica un día nublado y algo ventoso.

Con el cierre de agosto, los argentinos recuerdan la tradicional Tormenta de Santa Rosa, un fenómeno popular que suele aparecer en esta época del año. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, en esta ocasión alcanzará también a Mendoza, con condiciones de inestabilidad y mal tiempo durante el fin de semana.

Durante este viernes, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y el ambiente ventoso, con vientos algo fuertes del sector sur. La mínima será de 10° y la máxima de 25°. Hacia la noche se prevén las primeras lluvias y tormentas en el llano, mientras que en la cordillera volverán las nevadas.

lluvia, tormenta, pronóstico El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por precipitaciones en Malargüe, San Rafael y General Alvear, con acumulados de hasta 30 mm. Shutterstock

Ya en la jornada del sábado, la Tormenta de Santa Rosa se manifestará en toda la provincia, con mayor intensidad en el sur mendocino. Se espera un leve descenso de la temperatura, con 9° de mínima y 17° de máxima, además de cielo mayormente nublado, lluvias en distintos puntos del llano, nevadas en la cordillera y ráfagas de viento sur que podrían intensificarse.

El SMN emitió una alerta por lluvias en Malargüe, San Rafael y General Alvear: "El área será afectada por lluvias de variada intensidad. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual". Estas precipitaciones se concentrarán durante la tarde del sábado y cesarán hacia las 21 horas.