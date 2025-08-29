Septiembre a pura música: los conciertos más destacados que llegan a Mendoza y no te podés perder

La primavera se hará sentir en los encuentros increíbles que se producirán en Mendoza con mucha música y multitudes.

Indudablemente, la música encontró en Mendoza una plaza totalmente innegable y que siempre llena todo tipo de teatros, estadios y auditorios. Una gran cantidad de artistas no dejan pasar la oportunidad de pasar por la provincia con sus diferentes giras y, en esta nota, te contamos los que llegan en septiembre y toda la información sobre los eventos.

En los últimos años, ha quedado más que claro que la provincia del vino tiene variados gustos musicales y no duda en poner la billetera para comprar entradas para un recital. Es así que los artistas siguen apostando por Mendoza y este mes la variedad es total y habrán eventos para todos los gustos.

Artistas nacionales que la rompen A pocos días de comenzar septiembre, es el momento de Alejandro Lerner y Los Auténticos Decadentes, quienes se presentan en Mendoza el mismo día pero en diferentes espacios. La fecha elegida es el 7 de septiembre, sin embargo, Lerner tendrá su show en el Stadium del Arena Maipú y los icónicos Decadentes se presentarán en el Auditorio Ángel Bustelo.

recitales mendoza septiembre (3) Alejandro Lerner se presenta el 7 de septiembre. LM Prensa

Ya para al día del estudiante llega un evento imperdible para grandes y chicos. En Luján de Cuyo, precisamente en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo, se presentará uno de los artistas más exitosos del momento, se trata de Luck Ra en el Vivo Luján. Este evento se realizará el 20 y 21 de septiembre, teniendo en la primera fecha a Kapanga y, en la segunda, al cuartetero.