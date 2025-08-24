Presenta:

Tecnología

|

Backstreet boys

Backstreet Boys en Las Vegas: la tecnología secreta detrás de su show futurista

Desde butacas hápticas hasta plataformas levitantes: así es la experiencia tecnológica que cautiva a los fans de Backstreet Boys en el Sphere Las Vegas

Erika Pezzola

Backstreet Boys en Sphere Las Vegas: una experiencia inmersiva.

Backstreet Boys en Sphere Las Vegas: una experiencia inmersiva.

MDZ Tecnología

Los Backstreet Boys regresan a los escenarios con Into the Millennium, una residencia en el Sphere de Las Vegas que redefine el concierto en vivo como un evento multisensorial. Desde pantallas que envuelven la mirada hasta plataformas que desafían la gravedad, el espectáculo fusiona música y tecnología de forma sin precedentes.

Oh what a night!!! Opening night @spherevegas What an experience from the front to the back! Th
Los Backstreet Boys regresan a los escenarios con Into the Millennium.

Los Backstreet Boys regresan a los escenarios con Into the Millennium.

Pantallas visuales de ultra alta definición que te rodean

Sphere cuenta con una pantalla LED curva con resolución 16K × 16K que cubre todo el interior del domo. Esta superficie envolvente de miles de metros cuadrados crea una experiencia visual continua e ininterrumpida. Adicionalmente, la fachada externa brilla con cientos de miles de pies cuadrados de LED, convirtiendo el edificio en una escultura digital visible desde lejos.

Te Podría Interesar

Heading into our 6th weekend at @SphereVegas and this show wouldn’t be what it is without @tiern
Para lograr im&aacute;genes sin distorsi&oacute;n, se utiliza el sistema Big Sky.

Para lograr imágenes sin distorsión, se utiliza el sistema Big Sky.

Captura visual de realismo extremo: sistema Big Sky

Para lograr imágenes sin distorsión, se utiliza el sistema Big Sky, una cámara de resolución ultraalta de cientos de megapíxeles. Esta tecnología genera contenido 16K sin necesidad de fusionar múltiples fuentes, proporcionando una uniformidad visual impecable.

Oh what a night!!! Opening night @spherevegas What an experience from the front to the back! Th (1)
Sphere cuenta con una pantalla LED curva con resoluci&oacute;n 16K &times; 16K.

Sphere cuenta con una pantalla LED curva con resolución 16K × 16K.

Mira el video de los Backstreet Boys en Sphere Las Vegas

BSB en Las Vegas

Sonido láser: audio hiperfocalizado en cada butaca

El sistema de sonido Sphere Immersive Sound integra más de 1.500 módulos fijos, 300 móviles y casi 167.000 drivers, todo oculto tras las pantallas. Gracias a tecnologías como beamforming y wave field synthesis, el audio se dirige con precisión milimétrica a cada asiento del público, entregando una experiencia auditiva sin precedentes.

Haptics y 4D: el sentir de la música

Más que música y visión Sphere activa una capa sensorial. Más de 10.000 asientos cuentan con tecnología háptica que genera vibraciones, ráfagas de aire, variaciones de temperatura y hasta aromas. Esta integración física convierte al concierto en una vivencia envolvente que se siente en el cuerpo.

BSB Sphere

Una experiencia inmersiva y futurista

Escenografía futurista: levitación y animaciones digitales

La puesta en escena incluye una plataforma levitante que eleva a los integrantes a unos 16 metros sobre el escenario —especialmente diseñada por la acrofobia de Brian Littrell—, junto con robots animados y visuales intergalácticos que añaden una dimensión cinematográfica al show.

There’s a lot that goes into staying show-ready…including recovery! Big thanks to the @erchonia (1)
Into the Millennium no es solo un concierto: es una experiencia futurista.

Into the Millennium no es solo un concierto: es una experiencia futurista.

Recuperación de los artistas: láser Erchonia FX

Además del despliegue escénico, los Backstreet Boys utilizan tecnología avanzada para cuidar su bienestar físico. Se apoyan en el láser Erchonia FX-635, un dispositivo clínico de terapia láser de bajo nivel (LLLT) que acelera la recuperación muscular. Este láser emite luz de baja intensidad que penetra la piel, estimulando los mitocondrias celulares y promoviendo la producción de ATP, esencial para regenerar tejidos, reducir inflamación y aliviar el dolor sin efectos secundarios. Este tipo de tratamiento es no invasivo, indoloro y adecuado para artistas que rondan los 50 años y enfrentan exigencias físicas intensas.

Into the Millennium no es solo un concierto: es una experiencia futurista. Combina pantallas 16K que envuelven, sonido direccionado a precisión, sensaciones físicas integradas y cuidado médico con tecnología láser para los artistas. Un espectáculo que fusiona arte, ciencia y sensibilidad, elevando el estándar de lo que hoy puede ser un recital en vivo.

FUENTE: The Post/ Runway/ Erchonia/ Sphere Entertainment

Archivado en

Notas Relacionadas