Backstreet Boys en Las Vegas: la tecnología secreta detrás de su show futurista

Los Backstreet Boys regresan a los escenarios con Into the Millennium , una residencia en el Sphere de Las Vegas que redefine el concierto en vivo como un evento multisensorial. Desde pantallas que envuelven la mirada hasta plataformas que desafían la gravedad, el espectáculo fusiona música y tecnología de forma sin precedentes.

Sphere cuenta con una pantalla LED curva con resolución 16K × 16K que cubre todo el interior del domo . Esta superficie envolvente de miles de metros cuadrados crea una experiencia visual continua e ininterrumpida. Adicionalmente, la fachada externa brilla con cientos de miles de pies cuadrados de LED, convirtiendo el edificio en una escultura digital visible desde lejos.

Para lograr imágenes sin distorsión, se utiliza el sistema Big Sky, una cámara de resolución ultraalta de cientos de megapíxeles. Esta tecnología genera contenido 16K sin necesidad de fusionar múltiples fuentes, proporcionando una uniformidad visual impecable.

El sistema de sonido Sphere Immersive Sound integra más de 1.500 módulos fijos, 300 móviles y casi 167.000 drivers, todo oculto tras las pantallas. Gracias a tecnologías como beamforming y wave field synthesis, el audio se dirige con precisión milimétrica a cada asiento del público, entregando una experiencia auditiva sin precedentes.

Más que música y visión Sphere activa una capa sensorial. Más de 10.000 asientos cuentan con tecnología háptica que genera vibraciones, ráfagas de aire, variaciones de temperatura y hasta aromas. Esta integración física convierte al concierto en una vivencia envolvente que se siente en el cuerpo.

BSB Sphere Una experiencia inmersiva y futurista

Escenografía futurista: levitación y animaciones digitales

La puesta en escena incluye una plataforma levitante que eleva a los integrantes a unos 16 metros sobre el escenario —especialmente diseñada por la acrofobia de Brian Littrell—, junto con robots animados y visuales intergalácticos que añaden una dimensión cinematográfica al show.

There’s a lot that goes into staying show-ready…including recovery! Big thanks to the @erchonia (1) Into the Millennium no es solo un concierto: es una experiencia futurista. Backstreet Boys

Recuperación de los artistas: láser Erchonia FX

Además del despliegue escénico, los Backstreet Boys utilizan tecnología avanzada para cuidar su bienestar físico. Se apoyan en el láser Erchonia FX-635, un dispositivo clínico de terapia láser de bajo nivel (LLLT) que acelera la recuperación muscular. Este láser emite luz de baja intensidad que penetra la piel, estimulando los mitocondrias celulares y promoviendo la producción de ATP, esencial para regenerar tejidos, reducir inflamación y aliviar el dolor sin efectos secundarios. Este tipo de tratamiento es no invasivo, indoloro y adecuado para artistas que rondan los 50 años y enfrentan exigencias físicas intensas.

Into the Millennium no es solo un concierto: es una experiencia futurista. Combina pantallas 16K que envuelven, sonido direccionado a precisión, sensaciones físicas integradas y cuidado médico con tecnología láser para los artistas. Un espectáculo que fusiona arte, ciencia y sensibilidad, elevando el estándar de lo que hoy puede ser un recital en vivo.

