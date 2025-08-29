Totalmente arrepentida: Mirtha Legrand llamó a Nicolás Vázquez para pedirle perdón por decirle cornudo

Sin lugar a dudas, la polémica declaración de Mirtha Legrand sobre la separación de Nico Vázquez tenía potencial para generar problemas en el mundo del espectáculo. Sin embargo, la historia ha dado un giro inesperado y conmovedor porque la diva de los almuerzos se comunicó con el actor para disculparse, demostrando que detrás de las cámaras, el respeto y el cariño pueden resolver cualquier conflicto mediático.

En su programa La noche de Mirtha , la conductora no dudó en poner en tela de juicio a la actriz Gimena Accardi por haber contado públicamente que le había sido infiel al protagonista de Rocky. En ese momento, la conductora fue tajante con la actriz, lanzando una polémica declaración que generó un gran revuelo en los medios: "Sí, porque a él lo hace quedar como un cornudo, fea palabra eh, pero bueno, existe".

Días después del revuelo generado por sus palabras, Mirtha Legrand dialogó en exclusiva con Desayuno Americano y reconoció su error al referirse de esa manera sobre la separación. "Estoy muy arrepentida", dijo al inicio, y explicó que no recibió ninguna reprimenda por el tema, sino que fue ella misma quien se dio cuenta de que se había equivocado: "Nadie me retó, yo sola me reté, me pareció fuera de lugar".

El llamado de Mirtha Legrand a Nico Vázquez

Sin embargo, el arrepentimiento de la diva fue más allá de una simple declaración pública. A tres meses de sus dichos, Mirtha Legrand decidió tener un gesto directo y personal, y llamó al actor para pedirle disculpas. Según contó una persona del entorno de Nico Vázquez, "la Chiqui" se comunicó con él para expresarle su arrepentimiento.

Mirtha Legrand (4) La conductora opinó sin filtro en el ciclo de El Trece. Foto: captura de video/ El Trece.

La respuesta del actor fue inmediata y llena de cariño: "Yo te quiero mucho, no hacía falta que me llames". A pesar de que Nico le reiteró que no había motivo alguno para disculparse, la diva sintió la necesidad de pedir perdón por las palabras que habían generado tanto ruido en los medios.

Lejos de cualquier tensión, Mirtha le expresó además que muy pronto irá a verlo al teatro, donde protagoniza la exitosa obra Rocky, para "ovacionarlo y aplaudirlo". Un gesto que demuestra que, a pesar de las polémicas que puedan surgir en la televisión, las relaciones personales y el respeto mutuo pueden prevalecer sobre cualquier controversia mediática.