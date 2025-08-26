La conductora analizó la cronología de los hechos tras filtrarse que el matrimonio de los actores culminó por una infidelidad. ¿Qué dijo?

Un conflicto que escaló donde no debía y los por qué. Créditos: Archivo MDZ

La polémica que siguió a la ruptura de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi no se apagó con la noticia inicial: al contrario, se alimentó con una cadena de aclaraciones y versiones. Desde su programa de radio El Observador, Yanina Latorre señaló el verdadero error. ¿Qué dijo?

Para la conductora de SQP no fue el rumor en sí lo que propagó el escándalo, sino la forma en que las partes involucradas respondieron públicamente, lo que terminó por convertir el episodio en un conflicto de larga duración: "Tienen poca experiencia mediática", expresó Latorre.

Embed - Yanina Latorre reveló el error definitivo que desató el escándalo de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi El origen: un rumor que se hizo público Todo comenzó cuando Ángel de Brito, en LAM, consignó que la separación habría estado vinculada a una infidelidad. Desde entonces, el relato circuló con fuerza en X y otros canales, donde aparecieron nombres y versiones que rápidamente se viralizaron. Esa primera chispa, iniciada en un ciclo de televisión y amplificada por las redes, fue el disparador de una secuencia difícil de contener.

Escándalo: Ángel de Brito reveló la verdad detrás de la separación entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi En su programa, Latorre afirmó que el conflicto pudo haberse disuelto de no mediar la oleada de declaraciones. “Si Ángel cuenta esto y nadie más habla, muere ahí”, fue la idea central que resumió su diagnóstico. “Ella habló, habló en la puerta, habló Nico, habló el otro”, dijo Yanina, dando a entender que esa cadena de teléfono descompuesto fue lo que mantuvo la noticia viva y la convirtió en un tema de agenda permanente.

Además, Latorre criticó la credibilidad de muchos rumores que circulan en redes: “El 99 por ciento de lo que te mandan es todo mentira”.