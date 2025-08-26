Yanina Latorre destapó la verdad sobre el amante de Gimena Accardi: "Es..."

La periodista pasó por "Trato Hecho" y dio información sobre la persona con la que la actriz mantuvo un affaire.

Gimena Accardi confesó el pasado martes en "Sería Increíble" que le fue infiel a Nicolás Vázquez.

Hace una semana, Gimena Accardi estuvo en Sería Increíble y confirmó lo que se había dicho en LAM: le fue infiel a Nicolás Vázquez durante la relación, asegurando que ese episodio fue uno de los motivos que llevó a la pareja a separarse.

En el programa de streaming de OLGA, la actriz aclaró que la persona con la que tuvo el affaire no era ningún famoso, sino “un random”, en sus palabras. Además, negó cualquier vínculo de Andrés Gil con la ruptura, como algunos habían especulado.

Gimena Accardi en Sería increíble 3 La actriz explicó que la persona con la que estuvo no es ningún famoso. Captura de video Youtube/ OLGA. Sin embargo, este lunes, Yanina Latorre desmintió a Accardi durante su participación en Trato Hecho. "Yo sé quién es el tercero en discordia. No es Benjamín Rojas", aseguró la conductora de Sálvese Quien Pueda, luego de que una "valijera" le consultara si Rojas estaba involucrado en la separación.

Ante la insistencia de las participantes del programa conducido por Santiago Maratea, Latorre dio más indicios sobre el amante de la actriz y dejó al descubierto una versión falsa de Gimena.